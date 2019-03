PROTEST INEDIT: Un om de afaceri din Suceava a construit primul şi singurul METRU de autostradă din Moldova | VIDEO

Omul de afaceri Ştefan Mandachi, din Suceava, a construit primul şi singurul metru de autostradă din Moldova şi îi provoacă pe români să se alăture protestului lui: să oprească activitatea în 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute. Mandachi îi provoacă pe Ion Ţiriac, Gigi Becali şi Viorel Cataramă.

Omul de afaceri Ştefan Mandachi anunţă, într-un videoclip postat pe youtube, că a făcut un calcul şi, până acum, a pierdut un an şi jumătate din viaţă la volan, parcurgând mai mult de 500.000 de kilometri în 15 ani de când are permis de conducere.

Mandachi vorbeşte, în videoclip, despre bucuria care l-a cuprins când a auzit că se va construi Autostrada Unirii şi despre dezamăgirea de a parcurge 1000 de kilometri în 16 ore, pe drumul unde a sperat să găsească oameni care lucrează la autostradă.

„Din 1 decembrie 2018, trăiesc o stare de bucurie deplină. Atunci au vuit televiziunile că în sfârşit se construieşte autostrada Unirii, spre Moldova. Chiar a doua zi am vrut să fug, să îmbărbătez muncitorii de la autostradă, dar, hai, totuşi să nu exagerăm că, de, au fost Revelionul, Boboteaza, Mica Unire. Nu suntem în China, să facem 1000 de km într-o lună, dar de data asta, chiar plec spre Bucureşti să felicit oamenii de pe marele şantier. Sigur voi vedea mii de oameni muncind cu drag şi spor! Sute de macarale, buldozere, excavatoare, camioane. Atâta-s de fericit, încât i-am iertat pe toţi vinovaţii pentru calvarul de pe şosele de 15 ani, de când am permis. De azi uit că România mor anual 2.000 de oameni în accidente rutiere. Adică mai mulţi decât au murit la Revoluţie. Practic, avem în revoluţie în fiecare an. Din `89, în accidente au murit peste 60.000 de oameni, cam cât populaţia oraşului Alba-Iulia. Oare câţi ar fi supravieţuit dacă aveam autostrăzi? Ajung în Fălticeni. Nimic. Roman, Bacău. Nimic. Focşani? Zero. Buzău. Nimic. Bun venit în Bucureşti! Nimic , dar nu mă dau bătut. Mă întorc pe partea cealaltă. Brăila, Galaţi, Vaslui, Iaşi, Botoşani. Nimic. M-am întors viu la Suceava. Am condus 1000 de km în mai mult de 16 ore”, spune omul de afaceri Ştefan Mandachi.

Omul de afaceri spune că el, împreună cu toţi românii care circulă „indiferenţi” pe marginea gropii sunt vinovaţi pentru că nu sunt autostrăzi.

„Mii de maşini au trecut pe lângă mine, la doi-trei metri. M-am dus bou ş-am venit vacă. Şi eu sunt vinovat! Eu şi toţi românii care circulăm indiferenţi pe margina gropii. Culmea! Suntem tăcuţi. Probabil ne place acolo. Dacă un singur angajat , dintre cei 500 pe care îi am nu îşi primeşte salariul, cine răspunde? Eu! Dacă pe data de 25 ale lunii, compania mea nu achită, integral şi milimetric, impozitele, cine răspunde? Tot eu! Dar pentru că de 30 de ani nu avem un centimetru de autostradă în Moldova, răspunde cineva? Pentru că suntem luaţi de proşti”, a mai spus Mandachi.

Pentru a nu îmbătrâni fără să aibă parte de autostradă în Moldova, Mandachi a lansat o provocare pentru toţi românii: „În data de 15 martie, pentru 15 minute, începând cu ora 15.00, eu suspend activitatea celor 40 de restaurante. Pentru autostrăzi, fii solidar! Provoacă măcar trei persoane să-şi suspende activitate! E foarte simplu! Eu provoc trei anteprenori: Ion Ţiriac, Gigi Becali, Viorel Cataramă. Eu sunt doar unul, dar dacă am fi 1000? Dacă am fi un milion sau cinci milioane? Eu vreau autostradă aici, în Suceava, în Bucovina, dar tu poate vrei în Munţii Apuseni, în Maramureş, la Craiova sau la Timişoara. Anii trec, mă tem că mă ajung bătrâneţile şi nu mai apuc să văd autostradă la noi, aşa că, am construit eu un metru de autostradă în Moldova”, afirmă Ştefan Mandachi, în timp ce pe imagini se desfăşoară imagini cu şantierul primului şi singurului metru de autostradă din Moldova.

Autostrada Târgu Mureş - Iaşi, numită şi Autostrada Unirii, va fi construită pe traseul Ungheni - Iaşi - Târgu Frumos - Paşcani - Târgu Neamţ - Poiana Largului - Ditrău - Târgu Mureş, unde se va lega de Autostrada A3.

