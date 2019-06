Quinn Donato, Coca Cola, la iCEE.fest: Consumatorii n-ar fi deranjaţi dacă 75% dintre mărci dispar

Quinn Donato a vorbit vineri, în a doua zi a iCEE.fest: UPGRADE 100, despre ”Strategiile de conţinut pentru branduri” şi a remarcat faptul că majoritatea consumatorilor ar fi indiferenţi la dispariţia a 75% dintre mărcile care există pe piaţă.

Donato gestionează Connections Marketing Strategy pentru compania Coca-Cola pentru Centrul şi Estul Europei.

Prezentarea reprezentantei de la Coca Cola a ţinut să vorbească despre marketing în vremurile controverselor: ”nu mai deosebim care ştiri sunt false şi care sunt reale câtă vreme tot ce contează este ca o informaţie să creeze controversă”.

În realitate, potrivit datelor oferite de Donato, ”oamenilor nu le-ar păsa dacă 75% din brandurile existente ar dispărea şi chiar 76%dintre marcile FMCG (fast moving consumer goods) nu supravieţuiesc primului an pe piaţă”.

”Ce nu se schimbă sunt convingerile oamenilor şi lucrurile în care cred. Acestor aspecte încercăm să ne adresăm”, a explicat Quinn Donato care a inclus între cazurile prezentate drept exemple pentru cele patru repere pe care le impune compania (memorabil, emoţional, remarcabil, personal) şi campanii desfăşurate în România. Exemplul cel mai bun a fost imaginea pusă în circulaţie de companie în timpul referendumului pentru modificarea Constituţiei, care avea în vedere precizarea explicită a posibilităţii căsătoriei exclusiv între bărbat şi femeie. Cuplurile de sticle de băuturi răcoritoare însoţite de sloganul #acelaşisentiment (#samefeeling), care înregistrat un reach de peste 2 milioane de persoane şi pentru cele 4 milioane de apariţii în feedul de facebook adunând 125 de mii de reacţii dintre care 55% au fost de sentimente pozitive.

iCEE.fest: UPGRADE 100 are loc la Grand Cinema & More din Bucureşti pentru al 8-lea an consecutiv, cu sprijinul Orange, Nissan, George/ BCR, Coca-Cola, GLO, mPlatform, MedLife, Verizon Media, SalesForce, MedLife, Majoritas Academy şi a altor susţinători.

