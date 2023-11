Războiul cu Hamas va costa Israelul peste 50 de miliarde de dolari - presă

Cotidianul Calcalist, citat de Reuters, a precizat că această estimare, egală cu 10% din produsul intern brut, se bazează pe faptul că războiul va dura între opt şi 12 luni, că se va limita la Gaza, fără participarea deplină a Hezbollahului din Liban, Iranului sau Yemenului, şi că aproximativ 350.000 de israelieni recrutaţi ca rezervişti militari se vor întoarce curând la muncă.

Calcalist a descris ministerul ca fiind de părere că 200 de miliarde de shekeli este o estimare „optimistă”. Dar ministerul a declarat că nu susţine datele Calcalist.

Bărbaţii înarmaţi ai Hamas din Gaza au lansat la 7 octombrie cel mai sângeros atac asupra civililor israelieni din istoria ţării, iar de atunci Israelul a bombardat Gaza cu scopul de a elimina grupul.

Calcalist a declarat că jumătate din costuri ar fi reprezentate de cheltuielile de apărare care se ridică la aproximativ 1 miliard de shekeli pe zi. Alte 40-60 de miliarde de shekeli ar proveni din pierderea de venituri, 17-20 de miliarde pentru despăgubiri pentru întreprinderi şi 10-20 de miliarde de shekeli pentru reabilitare.

Ministrul de finanţe Bezalel Smotrich a declarat anterior că guvernul israelian pregăteşte un pachet de ajutor economic pentru cei afectaţi de atacurile palestiniene care va fi „mai mare şi mai amplu” decât în timpul pandemiei COVID-19.

Joi, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că statul s-a angajat să îi ajute pe toţi cei afectaţi.

„Directiva mea este clară: deschideţi robinetele şi canalizaţi fondurile către oricine are nevoie de ele”, a spus el fără a da cifre. „La fel cum am făcut în timpul COVID. În ultimul deceniu, am construit aici o economie foarte puternică şi chiar dacă războiul ne va cere preţuri economice, aşa cum o face, le vom plăti fără ezitare”.

În urma războiului, S&P a redus perspectiva ratingului Israelului la „negativă”, în timp ce Moody's şi Fitch au pus ratingurile Israelului sub revizuire pentru o posibilă retrogradare.