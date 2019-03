Răzvan Cuc: Ministerul Transporturilor lansează săptămâna viitoare licitaţia pentru porţiunea rămasă din Centura Tîrgu Jiu

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a verificat, sâmbătă, împreună cu directorul general al CNAIR, Narcis Neaga şi reprezentanţii administraţiei publice locale din judeţul Gorj stadiul de execuţie al obiectivului de investiţii Centura municipiului Tîrgu Jiu.

Cu această ocazie, Ministrul Transporturilor a anunţat urcarea pe SEAP, săptămâna viitoare, a documentelor aferente licitaţiei pentru porţiunea rămasă de executat din obiectivul de investiţii Centura Tîrgu Jiu.

„Îi anunţ, pe toţi locuitorii judeţelor Gorj şi Dolj că am lansat documentele pentru studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru cea mai importantă investiţie regională: Drumul expres Tîrgu Jiu - Craiova. Alte două importante proiecte vor fi în curs de realizare în acest an: în aprilie vom scoate la licitaţie podul de la Lainici şi tot în acest an vom lansa proiectarea şi execuţia pentru DN 67B Scoarţa – Piteşti”, a declarat Răzvan Cuc, la Tîrgu Jiu, sâmbătă.

În continuarea vizitei, ministrul Transporturilor a avut o serie de discuţii cu reprezentanţii administraţiei publice locale, cu privire la stadiul lucrărilor de infrastructură din judeţ care sunt atât de necesare pentru dezvoltarea locală şi regională.

