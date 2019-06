Remus Borza, consilierul economic al premierului, avansează ideea unei noi ordonanţe care să modifice celebrele OUG 114 şi OUG 19

Remus Borza, consilierul economic al premierului Viorica Dăncilă, a avansat sâmbătă, într-o intervenţie telefonică la un post de televiune, ideea unei noi ordonanţe care să modifice celebrele OUG 114/2018 şi oug 19/2019.

„De principiu a existat o logică a ordonanţei 114, am avut creşteri economice chiar de 7%, în 2017, în medie de 4,7% în ultimii şapte ani şi o dublare a PIB, iar impozitul colectat de la 600.000 de firme înregistrate la Registrul Comerţului a scăzut de la an la an, este un paradox. Vom decide dacă venim cu o a treia ordonanţă, ca fie să abroge 114 şi 19, fie să păstreze ce este bun din 114 si 19”, a spus Borza la Antena 3.

În prezent legea de aprobare a OUG 114/2018 este discutată în Parlament, a primit raport negativ într-o comisie şi urmează să fie discutată în comisia de buget si ulterior în Plen.

Consilierul premierului a spus că evaziunea fiscală a ajuns la 16 miliarde de euro anual, echivalentul a 13 autostrăzi Comarnic – Braşov.

În context, Borza a vorbit şi de o reducere a numărului de bugetari şi o scădere a numărului de ministere. „Am crescut veniturile în sectorul bugetar, cred că suntem singura ţară din lume care plăteşte mult mai bine salariaţii din sectorul public decât pe cei din sectorul privat. Trebuie să gestionăm 800.000 de bugetari, am gonflat foarte mult administraţia. Şi la Guvern trebuie să mai reducem din ministere. E mai eficient, mai rămân bani să facem şi o fabrică în România”, a spus Borza.

Remis Borza a fost numit consilier onorific pe probleme economic al premierului în această săptămână.

