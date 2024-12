Revenire de zile mari la Bursa de Valori: de la minus 3% la ora 11:00, indicele principal BET are acum plus 2%. Acţiunile Băncii Transilvania, plus 4%. Petrom creşte cu 1,2%, MedLife cu 4%

Indicele BET creşte cu 2% după anunţul unei coaliţii pro-europene, depăşind scăderea iniţială de 3%.

Acţiuni precum Banca Transilvania (+4%) şi Transelectrica (+5%) înregistrează creşteri semnificative.