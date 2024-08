Revenire spectaculoasă pe bursele asiatice după vânzările agresive de luni: marile acţiuni japoneze cresc cu până la 10%, cea mai mare apreciere din 2008 încoace. Pe Wall Street, contractele futures sunt pe plus

Acţiunile japoneze au crescut marţi cu cea mai mare marjă intrazilnică din octombrie 2008, conducând pieţele asiatice în creştere, într-o inversare izbitoare a vânzării globale din ziua precedentă.

Pe fondul avertismentelor din premarket din partea analiştilor, care au avertizat că investitorii trebuie să se aştepte la o volatilitate extraordinară, indicele general Topix a crescut cu peste 10 % în cursul sesiunii de dimineaţă de la Tokyo, investitorii începând să caute chilipiruri, iar yenul s-a stabilizat la aproximativ 144,607 yeni, după două săptămâni de creştere accentuată, scrie Financial Times.

Revenirea Topix şi revenirea cu 9 % a mediei Nikkei 225, mai restrânsă şi cu o pondere ridicată a tehnologiei, au avut loc în pofida scăderilor puternice înregistrate peste noapte pe pieţele americane, inclusiv o scădere de 3 % a S&P 500. Wall Street are plus 0,8% prin Dow Jones în contractele futures şi plus 1,3% prin S&P.

Pieţele globale au scăzut în ultimele zile pe fondul temerilor că Rezerva Federală a reacţionat prea lent la semnele de slăbire a economiei SUA şi ar putea fi nevoită să recupereze teren printr-o serie de reduceri rapide ale ratei dobânzii. Totuşi, cele mai afectate au fost acţiunile japoneze, care au scăzut luni cu peste 12 %.

Însă revenirea de marţi s-a dovedit la fel de spectaculoasă. La un moment dat, media Nikkei 225 a crescut cu 3 453 de puncte - cea mai mare creştere intraday din istorie. Graba de revenire pe piaţa acţiunilor din Japonia a fost atât de intensă încât tranzacţionarea contractelor futures Nikkei şi Topix a fost suspendată automat în cursul sesiunii de marţi dimineaţă.

Raliul a avut ecou şi pe alte pieţe asiatice, indicele sud-coreean Kospi crescând cu 3 procente în cursul dimineţii. Indicele bursier taiwanez, care a înregistrat luni cea mai mare scădere din istorie, a recuperat 1 %, în timp ce producătorul de cipuri TSMC a crescut cu 5,5 %.

Atul Goyal, analist de acţiuni pentru Japonia la Jefferies, a declarat că, deşi frica a cuprins pieţele, scăderea de luni a anumitor acţiuni japoneze a fost "mult prea extremă".

Sectorul financiar, cel al telecomunicaţiilor, cel industrial şi unele părţi ale sectorului tehnologic au fost marţi principalele cumpărături în Japonia, după ceea ce Tomochika Kitaoka, strateg la Nomura, a descris ca fiind "ceva asemănător cu o criză de aşteptare".

O creştere surprinzătoare a ratei dobânzii de către Banca Japoniei săptămâna trecută a propulsat yenul în sus şi a declanşat o vânzare de acţiuni timp de trei zile, culminând cu scăderea dramatică de luni. Până la închiderea de luni, Topix îşi pierduse toate câştigurile din acest an, după ce atinsese un maxim istoric pe 11 iulie.