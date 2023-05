Revolut a aflat cum arată planurile de vacanţă ale românilor, în 2023

Bucureşti, 23 mai 2023 - 1 Mai a dat startul sezonului estival şi tot mai mulţi români îşi pun în practică planurile pentru vacanţa din 2023, unii îşi fac calculele pentru „Litoralul pentru toţi”, alţii îşi pregătesc temeinic minivacanţa de 1 Iunie şi Rusalii. Studiile arată că românii folosesc serviciile de digital banking mai ales pentru a-şi planifica activităţile turistice şi călătoriile. Conform Global Consumer Survey 2023, o cercetare realizată de Statista, în decembrie 2022, 60% dintre românii care utilizează acest tip de servicii indică turismul drept principala utilizare, urmat de divertisment (filme, platforme VoD, cinematografe), cu 57%, şi sănătate şi fitness (45%). De altfel, pentru 52% dintre utilizatorii de digital banking, călătoriile sunt primul hobby, urmat de petrecerea timpului în aer liber (49%) şi de lectură/ citit (38%), potrivit aceleiaşi surse.

Revolut, banca digitală cu peste 2,8 milioane de clienţi în România care tocmai a împlinit 5 ani pe piaţa locală, a vrut să vadă cum arată planurile românilor pentru vacanţele din 2023 şi a aflat, alături de compania de cercetare Dynata , care este reţeta unui concediu reuşit.

Cât durează, dar mai ales cât costă vacanţa perfectă?



Cei mai mulţi români se pregătesc pentru o vacanţă de cel puţin o săptămână (34%), iar 22% se gândesc mai degrabă la un weekend prelungit decât la un sejur propriu-zis, de 3-4 zile într-un loc preferat. Există, totuşi, şi români care vor să plece în vacanţă măcar 10 zile (17%) şi tot atâţia care au planificat peste 2 săptămâni de relaxare pe parcursul anului.

Femeile preferă weekend-urile prelungite (24% vs 18% bărbaţi), în timp ce bărbaţii sunt adepţii vacanţelor mai lungi (55% sunt pentru o vacanţă de 7-10 zile). O treime dintre respondenţii din segmentul 18-24 de ani preferă weekend-urile prelungite, în timp ce o vacanţă de 10 zile - 2 săptămâni este ideală pentru cei mai mulţi dintre respondenţii cu vârste cuprinse între 55-64 de ani (31%).

34% dintre respondenţii la sondaj spun că bugetul estimat/ membru de familie pentru cel puţin o săptămână este de 250-500 de euro. 26% dintre respondenţi pun deoparte chiar între 500 şi 1.000 de euro/ membru de familie pentru o săptămână de vacanţă. Fiind în mare parte familişti cu copii, aproape 4 din 10 români cu vârste cuprinse între 35-44 de ani pun deoparte între 250-500 de euro/ săptămână de vacanţă pentru un membru de familie. Respondenţii de 18-24 de ani reprezintă 16% dintre românii care bugetează în medie între 1.000-2.000 de euro/ săptămână/ membru de familie.

Bărbaţii sunt mai orientaţi spre vacanţe mai costisitoare comparativ cu femeile, cu 16% vs 14% dintre respondenţi indicând că bugetul mediu/ săptămână de vacanţă este de peste 1.000 de euro. Românii din nord-vestul ţării sunt mai dispuşi să cheltuiască mai mult pentru vacanţă (19% consideră că vacanţa potrivită necesită un buget individual de peste 1.000 de euro/ săptămână), faţă de cei din sudul ţării care sunt mult mai strânşi la pungă (19% declară că alocă sub 250 de euro/ membru de familie/ săptămână).

Revolut îi ajută pe cei care doresc să economisească din vreme banii necesari pentru o vacanţă reuşită, cu ajutorul Conturilor comune, în care cuplurile pot strânge fondurile pentru acest obiectiv comun, sau al Seifurilor Vault în diverse monede.

Costurile, condiţiile de cazare şi mâncarea - principalele criterii în alegerea destinaţiei de vacanţă



După ce criterii aleg românii viitoarea destinaţie de vacanţă sau pentru o călătorie de plăcere? Pentru două treimi dintre respondenţi, costul este foarte important şi acesta este primul criteriu menţionat de participanţii la studiu. Pe locul al doilea se află condiţiile de cazare (38%), pe locul al treilea (35%), mâncarea şi tradiţiile.

Cu Revolut Sejururi şi Revolut Case problema costurilor şi a cazării este rezolvată direct în aplicaţie. Fie că preferă locaţiile luxoase cu multe servicii incluse sau apartamentele funcţionale în centrul unei capitale europene considerate atracţia anului, clienţii Revolut pot rezerva hotelul, pensiunea sau apartamentul conform aşteptărilor lor direct în aplicaţie şi pot beneficia şi de cashback de 3-10% (în funcţie de planul deţinut) atunci când achită cazarea cu Revolut.

Ce activităţi îi atrag mai mult pe turiştii români, atunci când călătoresc sau în vacanţă? Pe primul loc (67%) se află descoperirea peisajelor şi a atracţiilor turistice locale, pe locul al doilea (52%) gastronomia specifică acelui loc, pe locul al treilea (45%) tradiţiile şi evenimentele cu specific local precum carnavalurile, festivalurile sau sărbătorile locale. Turiştilor români le mai plac şi călătoriile în parcuri şi rezervaţii naturale (38%), vizitele în muzee şi galerii de artă (35%) sau să cumpere suveniruri şi obiecte artizanale de la meşteri locali.

Şi în această privinţă Revolut poate veni în sprijinul utilizatorilor români deoarece aceştia pot beneficia de cursul de schimb valutar interbancar, de luni până vineri, şi pot plăti în peste 150 de monede ca şi cum ar fi localnici sau pot retrage bani de la bancomat, în cazul în care au nevoie de numerar, conform limitelor stabilite pentru fiecare plan financiar .

Pentru că în ultimul an tot mai multe bugete familiale au fost afectate de creşterea inflaţiei, românii sunt tot mai atenţi la destinaţiile alese pentru vacanţe sau călătorii de plăcere. Care sunt destinaţiile pe care turiştii români le consideră ca fiind cea mai bună alegere sub raportul calitate/preţ? Pe primul loc se află, evident, Grecia (12%), pe locul al doilea Turcia (7%), pe al treilea, la egalitate, România, Germania şi Egipt (6%).

Indiferent unde aleg să-şi petreacă vacanţele, cu Revolut pasionaţii de călătorii au la îndemână peste 70 de produse şi funcţii care să le facă viaţa mai uşoară şi vacanţele mai liniştite. În cei 5 ani scurşi de la intrarea super-aplicaţiei financiare pe piaţa locală, milioane de utilizatori au transformat Revolut în cel mai bun companion de vacanţă.

Aglomeraţia şi grevele din transporturi le strică românilor cheful de vacanţă



Care sunt lucrurile care enervează sau surprizele mai puţin plăcute care pot strica buna dispoziţie a turiştilor români? Pe primul loc se află aglomeraţia (23%), pe locul al doilea grevele pe aeroporturi sau ale operatorilor de transport în comun (20%) sau timpul pierdut cu comparaţiile între diversele platforme de rezervare a cazării (19%).

Pentru utilizatorii planurilor Premium şi Metal Revolut, riscul ca vacanţa să fie distrusă de un zbor întârziat sau anulat este mult mai mic deoarece clienţii beneficiază automat de acoperire pentru bagaje şi zboruri întârziate şi de acces gratuit în lounge-uri pe aeroport cu Smart Delay . De asemenea, toate planurile cu plată (Plus, Premium şi Metal) au inclusă acoperirea pentru biletele la evenimentele şi festivalurile la care achiziţia s-a realizat cu super-aplicaţia financiară, cu o limită anuală de până la 1.000 de euro. Mai mult, clienţii Premium şi Metal beneficiază şi de asigurare medicală internaţională, iar clienţii Metal de franşiză la închirierea de autoturisme, cu acoperire pentru până la 2.000 euro.

Românii nu vor să audă de job în timpul vacanţei



Cum se împacă, totuşi, vacanţa cu eventualele situaţii neaşteptate apărute la job? Cât de dispuşi sunt românii să aloce timp din vacanţa lor pentru rezolvarea unor urgenţe de la muncă? Studiul Revolut arată că 56% dintre respondenţi nici nu vor să audă de serviciu în timpul vacanţei, iar 14% spun că sunt disponibili pentru urgenţe. 7% îşi verifică zilnic emailul pentru a vedea dacă e ceva urgent, în timp ce 8% sunt nevoiţi să se intereseze şi de job pentru că rolul le impune asta. O minoritate de 4% dintre respondenţi se declară de acord total cu lucrul în timpul vacanţelor, spunând chiar că le face plăcere să le îmbine.

Şi în aceste situaţii tehnologia poate fi o soluţie. Cu ajutorul transferurilor instant gratuite către alţi utilizatori sau către conturi bancare în moneda locală sau euro, consumatorii pot să rezolve rapid urgenţele legate de bani şi să îşi vadă liniştiţi de vacanţă. Iar cu mesageria instant, utilizatorii Revolut pot discuta cu apropiaţii sau cu colegii direct din aplicaţie, într-un mediu securizat şi prin intermediul unor conversaţii criptate integral, despre aspecte legate de bani sau bugete.

Cu gândul la vacanţă, dar vigilenţi la fraude



Şi, pentru că în perioada vacanţelor şi activitatea infractorilor cibernetici este mai intensă, le reamintim utilizatorilor şi câteva dintre regulile de aur în prevenirea fraudelor de tipul phishing sau scam:

#1 Fă curăţenie înainte de vacanţă

În primul rând, dezinstalează aplicaţiile pe care nu le mai foloseşti sau profilurile online neutilizate de mai mult timp. Verifică setările de confidenţialitate din platformele social media pe care intri, asigură-te că împărtăşeşti informaţii doar cu cei în care ai încredere şi activează autentificarea multifactor pentru a întări securitatea conturilor personale. Din rutina ta de prevenţie cibernetică nu ar trebui să lipsească niciodată preocuparea de a înlocui periodic parolele şi de a închide conturile de care nu mai ai nevoie!

#2 Evită chilipirurile

Este important să compari mai multe oferte, indiferent că vorbim de serviciile de cazare sau de biletele de avion. Scam-urile implică, de obicei, ”oferte de nerefuzat”.

#3 Uită-te cu atenţie la logo-uri

Căutarea autenticităţii logo-urilor şi compararea cu cele de pe site-urile oficiale este întotdeauna o idee bună (aşa cum fac experţii cu un articol vestimentar ”de firmă”). Revolut vă recomandă, de asemenea, să căutaţi logo-uri cu certificări de calitate binecunoscute alături de sigla principală a companiei de turism. Operatorii de turism serioşi, de exemplu, sunt de obicei membri ai unor organisme comerciale recunoscute, iar acestea pot fi găsite cu uşurinţă doar la o simplă căutare pe internet.

#4 Ai încredere doar în sistemele de plată interne!

Cele mai renumite site-uri web pentru servicii turistice iau toate măsurile antifraudă, dar fraudatorii se folosesc uneori de popularitatea acestora pentru a păcăli potenţialele victime. Cea mai uşoară modalitate de a identifica înregistrări false pe site-uri de încredere este să căutaţi link-uri de plată care conduc clienţii în afara site-ului web oficial - solicitând, de exemplu, să plătească prin transfer bancar sau în afara sistemului intern.

# 5 Nu contacta persoane private în afara platformelor oficiale

Platformele pentru rezervarea cazării interzic contactul direct în afara sistemului lor de e-mail, pentru a descuraja fraudatorii. Clienţii ar trebui să fie suspicioşi dacă văd un mesaj cu e-mailul privat sau numărul de telefon al gazdei, înainte de rezervare. Revolut sugerează să foloseşti sistemul de chat intern al platformei de rezervare – cel puţin ca prim punct de contact.

#6 Verifică recenziile online şi găseşte-le pe cele false!

Verificarea recenziilor clienţilor şi a paginilor de socializare ale companiilor este un obicei sănătos. Desigur, există şansa ca escrocii să se ascundă în spatele câtorva recenzii false, pentru a le face să arate mai bine. Însă există câteva semnale de atenţionare - cum ar fi, de exemplu, prea multe recenzii similare sau prea recente sau cu prea puţine detalii concrete, precum şi recenzii făcute de membri ai platformei care sunt exagerat de discreţi în legătură cu propriile profiluri.

# 7 Atenţie la escrocherii cu rambursări de anulare a vacanţei

Călătorii depun mai multe eforturi, când este cazul, cu cererile de anulare a zborurilor şi cu cererile de rambursare. Răufăcătorii folosesc aceste oportunităţi pentru a păcăli clienţii în mai multe moduri, inclusiv prin e-mailuri de phishing, apeluri false, postări false sau anunţuri pe reţelele sociale. Clienţii ar trebui să aibă grijă dacă li se cere să achite o taxă în avans, ca plată pentru gestionarea cererilor de rambursare - mai ales dacă cererea lor este redirecţionată către un site extern sau dacă li se solicită detaliile bancare la telefon.