România şi Polonia au avut cele mai mari creşteri din regiune ale pachetelor de vacanţă

Preţurile vacanţelor au continuat să crească şi în acest an, astfel că turiştii şi-au făcut vacanţele la preţuri mai mari în acest an. România nu a lipsit din categoria ţărilor care au mărit preţurile vacanţelor. Turismul local se află în top zece cu cele mai mari scumpiri din Europa la categoria pachetelor de vacanţă. Creşterea preţurilor la aceste servicii a fost de circa 9,4% în luna iulie a acestui an, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cu o astfel de creştere, România şi Polonia au printre cele mai mari creşteri din regiune ale pachetelor de vacanţă. Polonia a înregistrat o rată de creştere de peste 13%.

Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Franţa, 22%, Italia, 19,5%, şi Cipru, 16,7%. Totuşi, au existat şi ţări unde vacanţele s-au ieftinit. Doar trei ţări din Uniunea Europeană au înregistrat o scădere a preţurilor, anume Danemarca, Finlanda şi Malta.

Creşterea preţurilor a fost înregistrată atât la serviciile de cazare, cât şi în restaurante şi cafenele.

Românii care şi-au făcut vacanţele în această vară în Europa au plătit mai mult decât anul trecut. În prima jumătate a acestui an, românii au cheltuit 4,1 miliarde de euro pe vacanţe în străinătate, mai mult cu 14% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Băncii Naţionale a României.

Preţurile au crescut semnificativ în piaţa turistică locală, în special ca urmare a inflaţiei din economie. De asemenea, tot mai multe proiecte hoteliere premium au fost deschise, mai ales în marile oraşe, ceea ce a dus media preţurilor în sus. Totuşi, Bucureştiul nu este cea mai scumpă zonă din ţară. Mulţi turişti se plâng de preţurile ridicate de pe litoralul românesc, atât la cazare, cât şi la alte servicii şi produse.