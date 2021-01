România, ţara paradoxului: Cei mai mulţi proprietari din UE, dar cele mai aglomerate case

Izolarea i-a făcut pe oameni mai pretenţioşi cu spaţiul personal. Este de înţeles, îşi petrec zile şi nopţi în câţiva metri pătraţi. Românii au dus-o greu în lockdown. Aproape jumătate dintre ei locuiesc în case supraaglomerate, conform Eurostat.

Eurostat consideră o locuinţă supraaglomerată dacă fiecare membru al familiei între 7 şi 12 ani nu are camera sa proprie. Sau, în cazul copiilor, dacă fiecare pereche de copii sub 12 ani nu are o cameră separată.

România, ţara paradoxului. Avem cei mai mulţi proprietari din UE, dar cele mai aglomerate case. 45% dintre români stau înghesuiţi în locuinţe. Chiar dacă procentul a scăzut constant în ultimii ani, tot cei mai îngrămădiţi suntem din U.E. Letonii şi Bulgarii sunt puţin mai răsfiraţi prin case decât noi, dar tot codaşi. Cei cu casele cele mai spaţioase, subaglomerate, sunt din Spania, Luxemburg şi Belgia. La noi, doar 7,7% din populaţie se răsfaţă cu mai mult spaţiu decât au nevoie.