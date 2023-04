Românii au împrumutat statul cu o sumă record prin achiziţia de titluri de stat Fidelis

Micii investitori au cumpărat titluri de stat Fidelis, ediţia aprilie 2023, de aproximativ 714 milioane de lei în tranşa denominată în monedă naţională, unde dobânzile au ajuns la 7,7% pe an, şi de alte circa 473 milioane de euro în tranşa în moneda europeană, la o dobândă maximă de 5,8% pe an, arată calculele realizate de Ziarul Financiar din platformele brokerilor. Aceste dobânzi sunt neimpozabile.

În total, aproximativ 3,1 miliarde de lei investiţi de micii investitori în a 11-a emisiune de titluri de stat Fidelis, dublu faţă de ediţia precedentă din decembrie 2022, ale cărei dobânzi în lei au fost ca cele de acum, însă mai scăzute pentru cele în euro.

Potrivit datelor agregate de ZF, Fidelis aprilie 2023 are cea mai mare valoare din cele 11 emisiuni pe care MFP le derulează la BVB din vara lui 2020 încoace. În total, în ultimii 3 ani, statul român a atras aproximativ 18 mld. lei de la investitori.

Aproximativ 18.000 de ordine de subscriere erau înregistrate luni seară în sistemele brokerilor. Un investitsor poate avea mai multe ordine, fie pe lei sau euro. Dintre acestea, circa 6.300 au fost pe emisiunile denominate în lei, adică o medie de 113.000 de lei, în timp ce alte 11.500 au fost pe tranşa în euro, respectiv o medie de 40.000 de euro.

Cel mai mare ordin de subscriere a fost al unui donator de sânge, respectiv 50 mil. lei, adică 500.000 de titluri de stat, pe 1 an la 7,7% dobândă. Tot pe această scadenţă, dar la dobândă de 6,7%, pentru investitorii “clasici”, cel mai mare ordin a fost de 20 mil. lei, iar pe trei ani, la 7,35%, unul de 15 mil. lei.

Pe euro, pe tranşa pe 1 an la 3,7% dobândă pe an cel mai mare ordin înregistrat a fost de 4,9 mil. euro iar pe tranşa pe 5 ani cu 5,8% dobândă, 4 mil. euro.

Cel mai probabil pe 18 aprilie aceste titluri de stat vor intra la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti acolo unde cei care vor avea nevoie de lichiditate vor putea să le vândă iar cei care nu au subscris în oferta vor putea să achiziţioneze. Preţul va depinde de raportul dintre cerere şi ofertă şi de condiţiile din economie, în special nivelul ratei inflaţiei.

Situaţia Fidelis, aprilie 2023, este în felul următor: 371 mil. lei pe un an cu 6,7% pe an, 179 mil. lei pe trei ani cu 7,35% dobândă pe an şi 164 mil. lei pentru tranşa donatorilor de sânge, respectiv 7,7% dobândă pe 1 an.

Pe euro, tranşa pe un an cu 3,7% a strâns 198 mil. euro şi cea pe cinci ani cu 5,8% pe an circa 275 mil. euro. În total 473 mil. euro pe moneda unică europeană.

Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participanţii Eligibili vor fi înregistrate în sistemul de tranzacţionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat). Data estimată de intrare la tranzacţionare este 18 aprilie 2023.