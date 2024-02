Rompetrol Rafinare anunţă o pierdere de circa 1,34 miliarde de lei în 2023 din cauza reevaluării activelor

În acelaşi timp, cifra de afaceri a scăzut cu 19% de la an la an, până la 5,33 miliarde de dolari (circa 26,5 mld. lei), iar EBITDA a scăzut cu 57%, la 201,2 milioane de dolari (circa 1 mld. lei).

Rompetrol Rafinare a înregistrat în 2023 o scădere a indicatorilor financiari pe fondul volatilităţii cotaţiilor internaţionale la ţiţei şi produse rafinate. Cotaţiile şi-au continuat trendul descendent, atingând în 2023 o scădere de 14% la benzină şi 21% la motorină.

„Pe fondul ultimelor prognoze pe termen lung, aferente factorilor macroeconomici (ex. marjele de rafinare europene în scădere, dinamica în scădere a cererii pentru produsele rafinate, costul mediu ponderat al capitalului în creştere) şi considerând cele mai noi prevederi legale în materie de fiscalitate (taxă de solidaritate, taxă pe cifra de afaceri), raportul de final de an 2023 de reevaluare a activelor deţinute şi operate de companie, coordonat şi auditat de companii parte a Big Four, a relevat o devalorizare a activelor operaţionale cu o valoare de 223 de milioane de dolari, aproximativ 82% din rezultatul net negativ al anului 2023. Evaluarea a fost realizată în acord cu politica de contabilitate adoptată în 2021”, scrie compania.

Toţi aceşti factori devalorizează întreg lanţul de active operaţionale, iar resursele financiare limitate sunt orientate cu prioritate de companie către proiectele de mentenanţă şi revizie, dar şi către asigurarea investiţiilor obligatorii tehnologice şi de mediu. Diminuarea semnificativă a resurselor financiare pentru continuarea planurilor de modernizare a activităţilor curente, dar şi a dezvoltării de noi proiecte de eficienţă energetică, influenţează perspectivele, competitivitatea şi stabilitatea regională a companiei.

În perioada 2019-2023, compania a înregistrat o pierdere netă consolidată de 705 milioane dolari, pe fondul contextului internaţional şi regional, dar şi a pandemiei de COVID-19. Excepţie face 2022, când compania a consemnat un profit net de 90 milioane dolari, an în care Rompetrol Rafinare s-a conformat măsurilor fiscale obligatorii – taxa de solidaritate (126 de milioane de dolari) şi reducerea/compensarea preţurilor carburanţilor (35 de milioane de dolari).

Pentru 2023, taxa de solidaritate este estimată la 31,1 milioane de dolari. Rompetrol Rafinare continuă să analizeze eventuale măsuri legale în ceea ce priveşte taxa şi impactul ei asupra activităţilor curente

În 2023, cantităţile totale exportate de rafinăriile Petromidia, Vega şi Divizia de Petrochimie a Rompetrol Rafinare s-au ridicat la 1,64 milioane de tone, în timp ce, pentru ultimii 5 ani (inclusiv 2023), nivelul total a fost de 7,3 milioane tone.

Compania este unul dintre cei mai importanţi contribuabili la bugetul de stat al României, plătind peste 1,65 miliarde de dolari pe tot parcursul anului precedent. Valoarea cuprinde toate taxele datorate şi plătite de Rompetrol Rafinare către statul român, inclusiv taxa de solidaritate pe 2022, în valoare de 126 de milioane de dolari, plătită în iunie 2023, dar şi accize, TVA, contribuţii salariale şi alte impozite.

Astfel, nivelul total al sumelor plătite de companie către bugetul de stat se ridică la circa 7,6 miliarde USD, pentru perioada 2019-2023.

Acţionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%). Acţiunile RRC înregistrează o scădere de 6,6% de la începutul acestui an, pe fondul unor tranzacţii de 283.000 de lei. Compania are 2,1 mld. lei capitalizare, arată datele BVB.

Mai jos, împărţirea pe segmente de activitate:

Segmentul de rafinare

Cifra de afaceri brută consolidată a segmentului de rafinare a atins 4,5 miliarde de dolari, profitul operaţional (EBITDA) a ajuns la o valoare de circa 187,7 milioane de dolari, în timp ce rezultatul net a fost unul negativ, de circa 227 de milioane de dolari.

În 2023, rafinăria Petromidia Năvodari a procesat puţin peste 5 milioane de tone de materii prime, reuşind să producă 1,38 milioane de tone de benzină şi aproape 2,5 milioane de tone de motorină şi combustibil special de aviaţie. Din cele aproape 3,9 milioane de tone de carburanţi, 65% au fost direcţionate către piaţa internă.

„Scăderea indicilor operaţionali a fost influenţată şi de funcţionarea rafinăriei Petromidia fără instalaţia de Hidrocracare Blândă (MHC). Lucrările de reabilitare au fost coordonate de Rominserv, cu sprijinul subcontractorilor specializaţi din regiune. Testele tehnologice au fost realizate cu succes la finalul acestei luni, urmând ca, în cel mai scurt timp, instalaţia să revină la capacitate optimă de funcţionare”, notează Rompetrol Rafinare.

Rafinăria Petromidia a reuşit, în 2023, să obţină un randament al produselor albe de 84,1%wt, dar şi un record pentru producţia de benzină RON 98 şi producţia de clase speciale de motorină (Diesel 55, Efix Diesel, Super Diesel Euro 5).

Petromidia reprezintă 40% din capacitatea de rafinare din România şi dispune de un flux stabil de materie primă, susţinut prin achiziţiile de ţiţei kazah, realizate cu sprijinul KazMunayGas. În 2023, rafinăria Petromidia a procesat preponderent ţiţei din Kazahstan – KEBCO şi CPC.

Rafinăria Vega Ploieşti, singurul producător de bitum şi hexan din România, a procesat aproximativ 374 mii de tone de materii prime, nivel asemănător celui din 2022.

Rafinăria Vega a obţinut rezultate operaţionale bune la consumul energetic – 2,33 GJ/tonă, respectiv la disponibilitatea mecanică – 98,5%.

Segmentul de petrochimie

În 2023, segmentul de petrochimie a procesat 135 de mii de tone de materii prime (propilenă şi etilenă), în scădere cu aproximativ 20% faţă de nivelul din 2022.

Producţia totală de polimeri a Diviziei de Petrochimie a fost de 105 kt în 2023, în scădere cu 19% faţă de 2022, nivel influenţat, în principal, de instalaţia de Polietilene de Joasă Densitate (LDPE), care nu a funcţionat continuu, din cauza condiţiilor nefavorabile de pe piaţa produselor petrochimice.

Prin activitatea operaţională din 2023, singurul producător intern de polimeri a continuat să-şi onoreze livrările către partenerii din industriile de profil şi a susţinut, pe orizontală, diverse sectoare de producţie.

Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilene şi polietilene din România, cu capacitatea de a-şi recăpăta poziţia competitivă pe piaţa internă şi regională, odată cu stabilizarea pieţei de profil.

Segmentul de distribuţie

Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuţie a înregistrat aproape 3,5 miliarde de dolari în anul 2023, iar rezultatul operaţional (EBITDA) a atins un nivel de peste 86 de milioane de dolari.

Vânzările retail de pe piaţa românească s-au ridicat la 1,14 milioane de tone, în creştere cu 15% faţă de anul 2022, ca urmare a strategiei companiei, care s-a adresat în special pieţei domestice.

Rezultatele pozitive au fost susţinute şi de expansiunea reţelei de distribuţie, prin proiecte de dezvoltare de noi staţii de carburanţi, un exemplu fiind loturile de 12 staţii deschise în centrele integrate de servicii de pe Autostrada A1. Investiţia totală se ridică la peste 40 de milioane de dolari, fiind asigurată de Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român (FIEKR).

În 2023, comparativ cu 2022, media cotaţiilor Platts (FOB Med Italy) exprimate în USD (moneda de referinţă) a înregistrat o scădere de 21% pentru motorină, respectiv 14% pentru benzină. De asemenea, în moneda naţională, cotaţia internaţională a motorinei a scăzut cu 23,3%, iar cotaţia internaţională a benzinei a scăzut cu 16,5%, faţă de anul 2022.

La finalul anului 2023, reţeaua de distribuţie din România a ajuns la 1.325 de puncte de comercializare, aici incluzând reţeaua de staţii proprii, staţii partener şi staţii mobile: expres, baze interne de 9 şi 20 metri cubi.