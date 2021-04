Salamul de Sibiu, promovat în toată Europa

Asociaţia Producătorilor de Salam de Sibiu a promovat cunoscutul produs din carne apreciat la nivel european, prin mai multe activităţi naţionale şi internaţionale. După includerea produsului Salam de Sibiu în lista produselor cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP), în 2016, asociaţia a promovat, timp de trei ani, salamul în cadrul campaniei ,,Enjoy it s from Europe!”.

În total au fost cinci participări la târguri internaţionale, o participare la un târg naţional, trei cine cu bloggerii în România, Italia şi Spania. La toate acestea se adaugă stabilirea, în premieră, a Zilei Naţionale a Salamului de Sibiu IGP în data de 1 noiembrie şi derularea primei campanii de promovare şi informare asupra unei scheme de calitate europene în România.

„Obiectivul prioritar al proiectului <<Enjoy it's from Europe!>> a fost creşterea notorietăţii şi a recunoaşterii calităţii de excepţie a produsului nostru IGP - Salamul de Sibiu. Am cucerit mai multe tipuri de public prin secretele de producţie ale Salamului de Sibiu, în termeni de siguranţă a alimentului, aspecte nutriţionale, autenticitate, respect pentru mediu şi sustenabilitate. Dar, cu sigurantă, gustul, raportarea la tradiţie şi importanţa lui pentru România au fost cele care au cucerit iremediabil publicul. Politica de promovare a Uniunii Europene ne-a oferit posibilitate de a ne implica în activităţi de promovare cu un nivel ridicat de expunere, fiind un proiect unic pentru România”, a declarat Carmen Gavrilescu, Preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Salam de Sibiu.

Campania de promovare a avut succes, anunţă reprezentanţii asociaţiei.

„Campania a fost un succes atât offline, cât şi online. Am ajuns la peste 10.000 de followeri pe pagina de Facebook, sute de degustări in-store, zeci de degustări în restaurante, webinarii cu bloggeri, concursuri online, spoturi TV şi campanii de promovare digitală. Ne-au făcut plăcere interacţiunile cu publicul din Italia şi Spania, unde am oferit broşuri, am publicat advertoriale dar şi poveşti despre Salamul de Sibiu”, a precizat Carmen Gavrilescu.