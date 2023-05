Sarcom, unul dintre cei mai mari producători locali de lacuri şi vopsele, devine EVOLOR şi ţinteşte un volum de business de 98 mil. RON în 2023

Bucuresti, 19 mai 2023 – Sarcom, unul dintre cei mai mari jucători locali pe segmentul producţiei de vopsele şi lacuri, se relansează sub denumirea de EVOLOR şi raportează un volum de business de 17,6 milioane RON în primele 3 luni ale anului 2023, în creştere cu 46% faţă de primul trimestru al anului trecut. EVOLOR, care face parte din holdingul de materiale de construcţii ROCA Industry, listat pe piaţa AeRo a BVB, vizează extinderea accelerată a vânzărilor în cadrul reţelei de distribuitori tradiţionali la nivel naţional, dar şi pe segmentul de retail internaţional.

Ca parte a unei ample strategii de transformare operaţională, comercială şi organizaţională, dar şi de repoziţionare pe piaţa naţională şi de extindere pe pieţele regionale, compania a încheiat recent procesul de rebranding şi, respectiv, de înregistrare a noii denumiri comerciale EVOLOR. Cu rezultate foarte bune înregistrate atât în 2022 cât şi în primul trimestru al anului, EVOLOR ţinteşte un volum de business de 98 Mil. RON, până la finalul lui 2023.

În primele 3 luni ale anului, EVOLOR a atins un nivel al EBITDA de 2,2 milioane RON, cu 171 % peste nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2022, iar marja EBITDA s-a situat la 13% din cifra de afaceri, faţă de 7% în primul trimestru al anului trecut. În 2022, EVOLOR s-a situat în top 5 in industria producătoare de vopsele şi lacuri, din punct de vedere al profitabilităţii.

“Rezultatele obţinute până în prezent confirmă strategia de dezvoltare a acestui brand 100% românesc şi de transformare a sa într-un campion industrial regional. Potenţialul de producţie şi de desfacere pentru produsele din portofoliul EVOLOR este uriaş, iar repoziţionarea companiei reprezintă un pas strategic în miza noastră de a transforma compania într-un jucător cu prezenţă naţională semnificativă şi înalt competitiv pe pieţele europene,” declară Bogdan Pârvu, CEO EVOLOR.

EVOLOR continuă dezvoltarea accelerată:

Extindere naţională şi internaţională, creşterea capacităţii de stocare, eficientizare energetică

În 2023, compania continuă în ritm accelerat extinderea la nivel naţional, în segmentul de retail tradiţional. Până în prezent, produsele EVOLOR au ajuns pe rafturile celor mai mari magazine de tip Do It Yourself precum Dedeman şi Leroy Merlin, iar de curând, compania a semnat un acord comercial şi cu reţeaua Brico Depot.

Suplimentar, compania urmăreşte obiective de eficientizare operaţională, atât prin extinderea capacităţii de stocare, într-o facilitate logistică suplimentară amplasată în proximitatea fostei platforme industriale Oltchim, cât şi prin implementarea unui proiect care vizează construirea unui parc fotovoltaic, pentru a reduce dependenţa energetică.

Mai mult, EVOLOR a marcat in luna mai un nou prag în strategia de extindere pe pieţele externe, semnând un prim export către Republica Moldova, o piaţă în plină dezvoltare. Republica Moldova reprezintă o oportunitate pentru EVOLOR, având în vedere premisele de dezvoltare ale ţării şi prezenţa mai multor producători din Ucraina, concentraţi în prezent pe planurile de reconstrucţie ale ţării aflate la Nord de România.

Despre EVOLOR

Cu o prezenţă de 30 de ani pe piaţă, EVOLOR a fost înfiinţată în 1993 sub denumirea Sarcom şi, din octombrie 2021, este deţinută de holdingul ROCA Industry, specializat pe segmentul materialelor de construcţii. Cu o cotă de piaţă de 8%, compania comercializează o gamă largă de produse (vopseluri lavabile de interior şi exterior; tencuieli decorative; emailuri, lacuri, grunduri – atât pe bază de apă cât şi in solvenţi organici; diluanţi şi produse complementare; pigmenţi superconcentraţi). Între cele mai cunoscute branduri ale companiei se numără Sticky şi Coral.

Despre ROCA Industry

ROCA Industry, listată din ianuarie 2021 pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul ROC1, deţine, direct si indirect, un număr de 7 companii – performeri în sectoarele specifice de activitate: BICO Industries (cel mai mare producător de plasă din fibră de sticlă din CEE şi în top 5 producători europeni), Sarcom – de curând EVOLOR (unul dintre cei mai mari jucători din industria de producţie de vopsele şi lacuri), Eco Euro Doors (cel mai mare producător român de uşi destinate construcţiilor rezidenţiale), Dial (producător de produse din fir metalic), precum şi producătorii de fibră de sticlă Terra, Europlas şi Iranga Technlogijos prin intermediul BICO Industries.