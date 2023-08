Scandal la aeroport, după ce Ryanair a taxat cu 130 de euro un cuplu de vârstnici

Ruth şi Peter Jaffe, în vârstă de 79, respectiv 80 de ani, au crezut că au făcut tot ce trebuia atunci când au plecat de acasă, din Ealing, Londra, spre aeroportul Stansted, pentru a se îmbarca într-un zbor Ryanair, companie la care piloţii intră în grevă lunar, cu destinaţia Bergerac, Franţa.

Bagaj, paşapoarte, actele de îmbarcare. Odată ajunsi la aeroport, însă, a început un coşmar. Din greşeală, doamna Jaffe făcuse check-in pentru zborul de întoarcere, nu pentru cel de plecare.

Rezultatul? 55 de lire sterline de plată pentru fiecare, aproximativ 130 de euro în total, pentru a efectua operaţiunea la aeroport. Cazul, denunţat pe reţelele de socializare, a declanşat un val de critici şi acuzaţii faţă de transportatorul irlandez.

„Am petrecut mult timp pe site-ul Ryanair”, a explicat doamna Ruth pentru BBC. „Mi s-a părut neclar, dezorientator. Credeam că am hârtia de îmbarcare pentru zborul potrivit. Am fost şocată când mi-am dat seama că am făcut o greşeală şi am aflat cât de mult va costa”.

„Ruşine”

Pe X, vechiul Twitter, fiica cuplului a atacat compania aeriană. „Ruşine: 110 de lire sterline pentru două coli tipărite într-un minut”, a scris ea într-un mesaj citit de peste un milion de ori.

Soţii Jaffe sunt în vârstă, iar pentru a obţine documentul de îmbarcare corect au fost direcţionaţi către un alt ghişeu, nu foarte aproape: o traversare pe care Peter, cu unele probleme motorii, l-a chinuit.

Pentru Ryanair, în schimb, procedurile au fost respectate. „Toţi pasagerii sunt de acord să se înregistreze online, înainte de a ajunge pe aeroportul de plecare şi toţi primesc un e-mail sau un mesaj text cu 24 de ore înainte de plecare”, a spus compania aeriană, într-un comunicat.