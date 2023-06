Schwarz Global Services reamenajează şi dotează cu echipamente performante unul dintre laboratorele din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Automatică si Calculatoare

Bucureşti, 7 iunie 2023 – Schwarz Global Services, centrul de excelenţă IT care furnizează soluţii digitale pentru grupul Schwarz, a amenajat şi dotat cu echipamente performante unul dintre laboratorele din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare al Universităţii Politehnica din Bucureşti (UPB), de care se vor bucura anual mii de studenţi.

Pe lângă mobilier, laboratorul a fost dotat cu laptopuri performante de ultimă generaţie, pentru a oferi studenţilor o experienţă completă de învăţare, adaptată prezentului. În plus, a fost creat şi un spaţiu de relaxare unde tinerii pot interacţiona în pauzele dintre cursuri, într-un mediu academic prietenos.

Proiectul se lansează în contextul unui parteneriat extins între Schwarz Global Services şi Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Diversele generaţii de studenţi ai Politehnicii au beneficiat şi beneficiază, în cadrul acestui parteneriat, de programe frecvente de internship organizate de Schwarz Global Services, în cadrul cărora interacţionează direct cu compania şi cu angajaţii acesteia, având oportunitatea ca ulterior să fie recrutaţi aici. Schwarz Global Services participă de asemenea activ la târgurile şi evenimentele de profil organizate de UPB, precum Polijobs, Polifest sau Innovation Labs.

“Noul proiect consolidează parteneriatul dintre Schwarz Global Services şi Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Credem că astfel de investiţii şi colaborări sunt oportune pentru mediul academic, pentru mediul de business, dar mai ales pentru noile generaţii de studenţi şi absolvenţi. Accesul la o infrastructură modernă, cu echipamente de ultimă generaţie este esenţial în pregătirea studenţilor. Schwarz Global Services oferă şi programe de dezvoltare atractive pentru studenţii Politehnicii: de exemplu, în luna iulie începem noul program de internship dedicat studenţilor pe segmentele de dezvoltare software, consultanţă IT şi agile coaching. În plus, avem posturi deschise şi pentru absolvenţi. Mă aştept ca în 2023 să avem o rată de angajare peste cea din 2022 şi asta în contextul în care în 2022 am angajat de 2 ori mai mulţi participanţi în program decât ne-am aşteptat iniţial,” declară Octavian Ichim, CEO Schwarz Global Services România.

În cadrul Schwarz Global Services, reprezentanţii noii generaţii de absolvenţi ai Politehnicii au acces la infrastructură de ultimă generaţie, unele dintre cele mai moderne medii, metode şi limbaje de programare (ex. JAVA, Vue.js, Angular, Golang, ABAP, Mendix dar şi cele mai noi soluţii DevOps). La tehnologia de ultimă generaţie se adaugă şi proiecte extrem de interesante din zona de Cloud ori Machine learning. Schwarz Global Services dezvoltă produse software proprii cu aplicabilitate în industrii precum retail tradiţional, e-commerce ori producţie. Compania are printre altele soluţii proprii de e-commerce, cloud (StackIT) dar şi cyber security (XM Cyber).

Proiectul de amenajare din cadrul Universităţii POLITEHNICA a fost implementat împreună cu WOPA Communication Group.

Schwarz Global Services este furnizorul intern de soluţii şi servicii IT, care sprijină procesarea serviciilor administrative a grupului internaţional de top de retail Schwarz. Grupul activează în 33 de ţări în întreaga lume, cu peste 13.000 de magazine şi aproximativ 550.000 de angajaţi. Cu sediul în Neckarsulm, Baden-Württemberg, Germania, Schwarz este format din cele două divizii de retail Lidl şi Kaufland, producţia de alimente Schwarz Produktion şi serviciul de mediu PreZero.