Studiul London Economics (LE), comandat de Asociatia Alucro, arată că într-un sistem cu garanţie fixă cum este cel propus în România, unde pentru sticlele PET medii şi mari (> 0,5L) se va percepe aceeaşi garanţie ca în cazul dozelor de aluminiu individuale (0,50 RON), consumatorii vor avea tendinţa să înlocuiască pachetele de doze de aluminiu mici (<0,5L) cu sticle PET mari pentru a cumpăra aceeaşi cantitate de băutură plătind o garanţie cumulativă mai mică şi diminuându-şi astfel considerabil pierderea în caz de nereturnare. Există, aşadar, riscul ca un SGR cu garanţie fixă să crească numarul amblajelor de plastic în România, în pofida obiectivului asumat de reducere a plasticului de unică folosinţă. În mod contrar, în cazul unui SGR variabil, unde valoarea garanţiei pentru PET-urile medii şi mari ar fi mai mare, această tendinţă de consum ar fi descurajată.

Realizat pe baza datelor culese în urma unui sondaj online în rândul consumatorilor din România în cursul anului 2021, pe un eşantion de 1000 de adulţi cu vârste între 18-65 de ani, dar şi a unei analize comparative a SGR-urilor implementate la nivel internaţional, studiul evaluează impactul asupra structurii de consum, mixului de ambalaje şi ratelor de returnare pe care îl va avea un SGR fix comparativ cu unul variabil, din punct de vedere al cuantumului garanţiei percepute pentru fiecare ambalaj returnat.

“Alucro susţine introducerea sistemului de garanţie-returnare în România şi consideră că parametrii acestuia trebuie stabiliţi luând în considerare toate datele şi analizele disponibile. Studiul London Economics vine să aducă un plus de cunoaştere asupra consecinţelor adoptării unui sistem sau altul pentru piaţa din România, astfel încât viitoarele reglementări să ţină cont de toate aspectele care ar putea avea un impact economic, social şi de mediu”, a declarat Adina Magsi, Director General, Asociaţia Alucro – Every Can Counts România.



În primii trei ani de implementare a sistemului, ratele de returnare ale ambalajelor sunt mai mari cu până la 8-9% în cadrul unui sistem de garanţie-returnare cu valoare variabilă a garanţiei faţă de un SGR cu cuantum fix, arată studiul. În primii 5 ani de funcţionare a sistemului, numărul de sticle de plastic medii şi mari (> 0,5L) de pe piaţa din România va fi mai mare în cazul SGR cu cuantum fix al garanţiei, atât faţă de nivelul de referinţă fără SGR, cât şi faţă de SGR cu garanţie variabilă, determinând creşterea consumului de plastic şi un impact negativ asupra mediului, risipei alimentare şi sănătăţii publice.

Studiul arată că, faţă de situaţia actuală, dar şi în condiţiile unui SGR cu rată variabilă, SGR-ul cu cuantum fix propus în România ar genera în 5 ani cu 21-26 milioane mai multe PET-uri mari vândute, comparativ cu nivelul de referinţă fără sistem de garanţie-returnare şi cu 62-129 milioane mai multe PET-uri mari vândute faţă de SGR variabil

În cazul unui sistem de returnare-garanţie cu rată variabilă, rezultatele în 5 ani modelate de studiu arată cu 70 – 138 milioane mai puţine sticle de plastic vândute, comparativ cu nivelul de referinţă fără SGR, cu 63 – 130 milioane mai puţine sticle de plastic vândute, faţă de SGR fix şi cu 69 – 121 milioane doze de aluminiu vândute, mai mult faţă de SGR fix

În ceea ce priveşte impactul celor două modele de SGR asupra risipei alimentare şi a sănătăţii consumatorilor, studiul demonstrează, pe baza răspunsurilor oferite în cadrul sondajului, că un SGR cu garanţie fixă, care creşte consumul de sticle mari de plastic, va conduce şi la o mai mare risipă alimentară – 25% dintre respondenţi afirmând că aruncă între 10 şi 25% din conţinutul unei sticle PET de 2 litri, comparativ cu 17% care au afirmat acelaşi lucru pentru dozele de aluminiu. Pe de altă parte, cantităţile mai mari cumpărate conduc la un consum mai mare, ceea ce poate avea consecinţe nefavorabile asupra sănătăţii publice pe fondul unor niveluri mai ridicate de incidente, afecţiuni, spitalizări şi chiar decese.