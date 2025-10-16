Sondaj Concordia: 8 din 10 companii din România spun că economia merge prost. Majoritatea amână investițiile

Încrederea firmelor din România în economie este în scădere accentuată. Sondajul realizat de Confederația Patronală Concordia, care reunește companii din peste 20 de sectoare economice, cu mai mult de 450.000 de angajați, arată că 80% dintre firme consideră că mediul economic s-a deteriorat, pe fondul inflației, al costurilor tot mai mari și al modificărilor fiscale recente.

Peste opt din zece companii consideră că măsurile din pachetele fiscale adoptate anul acesta descurajează investițiile, în mare sau foarte mare măsură.

„81% dintre cei întrebați apreciază că măsurile din pachetele fiscale recent adoptate descurajează investițiile în mare sau foarte mare măsură (…) Rezultatele arată o percepție predominant negativă asupra climatului de afaceri. Creșterea costurilor și impredictibilitatea fiscală pun presiune directă pe competitivitatea companiilor”, a comunicatul joi Concordia.

Mai mult de jumătate dintre companii (59%) consideră climatul de afaceri nefavorabil, cu multe obstacole, iar 71% se așteaptă ca situația economică să se înrăutățească în următorul an. Doar 5% anticipează o îmbunătățire.

Taxele și legislația, principalele nemulțumiri

Presiunea fiscală rămâne una dintre cele mai mari îngrijorări. 70% dintre companii spun că nivelul actual de taxare este prea ridicat, afectând competitivitatea, iar aproape trei sferturi (74%) consideră că legislația fiscală sprijină dezvoltarea afacerilor doar într-o mică măsură.

Printre efectele negative ale noilor măsuri fiscale, firmele indică creșterea costurilor operaționale (52%), urmată de riscuri în politicile de personal și dezvoltare (25%) și amânarea sau reducerea investițiilor (23%). „Este clar că mediul de afaceri cere stabilitate și predictibilitate. Modificările frecvente ale legislației și taxelor fac dificilă planificarea pe termen lung”, spun reprezentanții organizației patronale.

Investiții amânate și pesimism

Datele arată și prudență în rândul antreprenorilor. 40% dintre companii amână investițiile, iar 35% fac doar investiții moderate, de menținere. Doar 9% intenționează investiții majore în următoarele 12 luni.

În plus, 82% dintre respondenți sunt preocupați de deficitul bugetar și de creșterea datoriei publice, considerate riscuri majore pentru stabilitatea economică.

Inflație, cerere scăzută și birocrație

Companiile indică inflația și creșterea costurilor ca fiind cele mai mari dificultăți (26%), urmate de scăderea cererii (24%) și de birocrație și instabilitate legislativă (20%). Nivelul ridicat al impozitării este menționat de 20% dintre firme, iar lipsa forței de muncă calificate de 8% dintre companiile care au răspuns întrebărilor.

Potrivit Concordia, stabilizarea cadrului fiscal și legislativ, împreună cu măsuri de control al inflației, ar putea contribui la relansarea investițiilor și la creșterea încrederii în economie: „Mediul de afaceri are nevoie de claritate, stabilitate și dialog real cu autoritățile. Doar așa putem construi o economie predictibilă și competitivă”.