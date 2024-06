Ştefan Stavrositu, CEO, BCR Asigurari de Viaţă: Avem 400.000 de clienţi în total. Investim într-un canal propriu de distribuţie

BCR Asigurari de Viaţă investeşte într-un canal de distribuţie propriu pentru produsele sale de asigurări de viaţă, susţine CEO-ul companiei, Ştefan Stavrositu.

„Noi avem vreo 400.000 de clienţi în total. Nu reuşim să ajungem la toţi oamenii din România care au nevoie de asigurare, e lesne de înţeles. Fiecare dintre noi are nevoie de asigurare de viaţă, eu cred în asta. Noi acum investim într-un canal propriu de distribuţie, ne uităm la ce fac liderii din piaţă pe care îi respectăm şi credem că aceasta este una din soluţii. Trebuie să fi mai mulţi profesionişti care să ajungem la clienţi, sunt mulţi oameni care nici măcar nu a avut ocazia să vorbească cu un consultant de asigurări de viaţă. Cred că este o oportunitate şi asta trebuie să facem. Noi investim de un an de zile, am lucrat să dezvoltăm un canal de distribuţie”, a spus el în cadrul evenimentului ZF Bankers Summit – ziua asigurărilor.

Ce a mai declarat Ştefan Stavrositu:

• Cred cu tărie că dacă vom fi mai simplu de înţeles pentru oamenii de rând din România, o să avem mai mult succes, o să ajungem casele lor şi o să putem să creştem. Trebuie să fim realişti, nu putem simplifica un produs de asigurare de viaţă, însă credem că avem soluţii prin care putem face mai uşor de înţeles acest produs. Ce facem? Investim în primul rând în tehnologie, trebuie să ajungem mai uşor la client.

• Ne uităm la produse şi încercăm să vedem în ce măsură putem să acoperim nevoile reale. Trebuie să navigăm în toate aceste limitări şi trebuie să găsim variante simple, noi asta spunem că reuşim să facem la BCR Asigurări de Viaţă.

• Cred că soluţia este să fim mai bine educaţi. Educaţia începe cu o informare mai bună. Ca să găsim soluţii trebuie să înţelegem ce ni se întâmplă.

• Noi am făcut un studiu împreună cu Galup şi am încercat să vedem ce cred oamenii în România, care este percepţia lor. Am constatat următoarele lucruri: 66% din respondenţi subestimează sau ignoră efectele riscurilor ataşate zonei de sănătate, de locuinţe, de cybersecurity şi de răspundere. Tot la o întrebare în cadrul acestui studiu, 60% au spus că ei consideră că societatea la care lucrează e responsabilă să prea integral riscul legat de sănătate. Circa 90% dintre cei întrebaţi, adică nouă din zece consideră că statul ar trebui să se implice major în zona de sănătate. Este nerealist, dar eu nu-l judecăm.

• În bani, 1.082 lei pe an consumă un locuitor din România pe asigurări în general, 20% din sumă pe asigurări de viaţă. Aici suntem, de aici pornim. Este loc de îmbunătăţit? Da, este.

• 10% din primele brute subscrise în asigurări de viaţă sunt intermediate de brokeri.

• Este o bătălie care pe care o duci de-a lungul anilor. Eu cred în naşterea organică a unui canal de distribuţie şi suntem responsabili în ceea ce facem. Cred cu tărie că trebuie să fim mai mulţi. Chiar acţionarul nostru ne-a solicitat să investigăm acest lucru, să facem un business case, l-am gândit exact aşa cum trebuie, nu-l facem rapid, pe genunchi. De mai bine de un an jumate s-a născut această idee. Ne-am făcut calcule, noi nu urmărim profit, bănuiesc că ştie toată lumea că în asigurările de viaţă nu faci profit.

• Consider că tehnologie este unul dintre mijloacele necesare să simplificăm dialogul cu cei din faţa noastră, ne permite să fim mult mai aproape şi mult mai simplu de înţeles de ei. De aceea investim în aplicaţii care să poată face dialog între omul care vinde, cel care consiliază, şi client. Din punctul meu de vedere, nu va schimba distribuţia, dimpotrivă o va îmbogăţi.