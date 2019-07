„Suffren”, cel mai recent submarin nuclear din noua serie „Barracuda”, inaugurat de preşedintele Franţei | FOTO

Guvernul francez a comandat 6 submarine ce vor fi construite de Naval Group, în care compania de apărare Thales deţine 35%.

Primul submarin din această serie, numit „Suffren” va fi livrat marinei franceze în 2020 pentru misiuni maritime, restul submarinelor urmând să fie realizate în decursul următorilor 10 ani. Acestea vor înlocui submarinele din vechea clasă „Ruby”.

#France's first #Barracuda-type attack #submarine will be christened Friday 12 July with President Macron attending at @navalgroup's Cherbourg shipyard. The nuclear-powered #SUFFREN has been building for more than a decade. https://t.co/WfgKmeBtFg and https://t.co/JghfrVrU09 pic.twitter.com/K4KZwVjzYY