Surpriză de la INS: Economia României a crescut cu 2,3% în primul trimestru din 2023

Ritmul de creştere din primele trei luni din 2023 este mai mic decât cel din T4/2022, când PIB-ul a avut un avans de 4,5%, după ce în T3/2022 urcase cu 3,7%. De asemenea, evoluţia este sub aşteptările analiştilor, care aşteptau o creştere de 3,5-4%.

„Creşterea PIB-ului în T1/2023 a fost sub aşteptprile noastre şi sub consensul Bloomberg, ambele la +4,0% an/an. Ne menţinem previziunile noastre de creştere a PIB-ului de 2,1% la final de an. Datele detaliate vor fi publicate pe 8 iunie”, notează economiştii Erste, acţionarul BCR.

Pe serie ajustată sezonier, PIB a avut un avans de 2,8% în T1/2023 faţă de T1/2022.

Pe ansamblul anului trecut, economia a crescut cu 4,7%, susţinută în primul rând de comerţ, IT&C, construcţii şi tranzacţii imobiliare, în timp ce agricultura şi industria au avut contribuţii negative.

Prognoza guvernului pentru 2023 este o creştere de 2,8%.

Luni, Comisia Europeană a îmbună­tăţit prognoza de creştere economică pentru România, de la un plus de 2,5% în 2023 la 3,2%, conform prognozei de primăvară.

Conform analizei Comisiei Naţionale de Prognoză, agricultura, construcţiile şi zona de servicii, inclusiv comerţul vor fi pilonii economiei în 2023. Industria, pe de altă parte, care face aproape un sfert din PIB, urmează să continue scăderea din ultimii patru ani. Construcţiile vor fi cel mai dinamic sector, pe măsură ce fondurile europene din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă vor fi absorbite.

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul I 2023, INS a recalcualt seria ajustată sezonier, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2022, publicată în aprilie 2023. Astfel :

rezultatele trimestrului I 2022, comparativ cu trimestrul IV 2021, au fost revizuite de la 101,3% la 101,6% ;

rezultatele trimestrului II 2022, comparativ cu trimestrul I 2022, au fost revizuite de la 101,2% la 100,7% ;

rezultatele trimestrului III 2022, comparativ cu trimestrul II 2022, au fost revizuite de la 101,2% la 101,0%;

rezultatele trimestrului IV 2022, comparativ cu trimestrul III 2022, au avut aceeaşi valoare, respectiv 101,0%.