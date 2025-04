Tánczos Barna: Nu este nevoie de o majorare de taxe / Când va fi discutată reforma fiscală

Ministrul Finanțelor a fost întrebat joi la Digi24 ce șanse sunt ca România să fie retrogradată de agențiile de rating.

„Nu se va întâmpla cu siguranță luna viitoare. (…) Acele îngrijorări persistă cu siguranță pentru că este un an dificil din punct de vedere economic și fiscal nu doar pentru România, ci pentru întregul continent european”, a spus Tánczos Barna.

El spune că trebuie ținute sub control cheltuielile și investițiile.

„La sfârșit de februarie am fost sub deficitul de februarie 2024. Sunt specialiști care spun că suntem în grafic și cu siguranță vor fi specialiști care spun că deficitul este foarte mare. Important pentru noi să ținem sub control cheltuielile și să investim”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă există riscuri de majorări de taxe în cazul în care nu se reduc cheltuielile, Tánczos Barna a răspuns: „Nu suntem aproape de majorări de taxe, reforma fiscală se va discuta în a doua parte a anului. România s-a angajat să facă o reformă fiscală de ani de zile, lucrurile sunt cunoscute și asumate în PNRR, dar în momentul de față nu este nevoie de o majorare de taxe”.