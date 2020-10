Vara aceasta, ai 500 de trotinete electrice noi pe străzile din Bucureşti. Cât costă acestea şi care sunt tarifele în Capitală

Când stai blocat în traficul din Capitală te gândeşti cum ar fi să poţi zbura sau cum ar fi să faci slalom printre maşini. Aripi funcţionale de închiriat nu există, dar există, aşa cum ştim cu toţii, trotinete electrice. Ei bine, acum ai 500 de trotinete electrice în plus, iar în Capitală numărul total ajunge la 2.500. Sunt deţinute de 6 companii, dintre care 4 sunt româneşti.

TARIFE TROTINETE ELECTRICE BUCUREŞTI

SPLASH – 3 lei tarif deblocare + 0,50 lei/minut

FLOW –2 lei tarif deblocare + 0,40 lei/minut

MELC – 2.5 lei tarif deblocare + 0, 50 lei / minut

WOLF-E – 2 lei tarif deblocare + 0, 50 lei/minut

BOLT :- 0 lei tarif deblocare + 0,60 lei/min

LIME – 3 lei tarif deblocare + 0,60 lei/minut

Fie că pur şi simplu vrei să te plimbi, fie că o consideri o alternativă practică pentru traficul din Capitală, trotineta electrică este un trend care a prins bine. La noi, piaţa de ridesharing a vehiculelor electrice, trotinete şi biciclete, are o valoare între 17 şi 20 milioane euro. Cosmin, cofondatorul şi CEO al unei companii româneşti care închiriază trotinete electrice, s-a inspirat din modelul de afaceri din California. El îţi spune cât a investit în afacere şi cât costă trotinetele pe care le vezi peste tot pe stradă.

„Acum am suplimentat cu încă 500 de trotinete şi avem undeva aproape de 600. O trotinetă, cu tot cu transport, personalizare, ajunge undeva la 660 de dolari. La început, flota a fost 50.000-60.000 de euro, plus partea de soft şi alte investiţii operaţionale, am ajuns la 200.000 de euro. Acum, cu investiţia din a doua tranşă am ajuns aproape la 1 milion de euro”, spune Cosmin Doroftei, CEO.