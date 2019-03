Teodorovici:SPV-urile au crescut de la 100.000 la 600.000,într-un an/Oamenii n-au vrut digitalizarea

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a explicat, marţi seara, că termenul pentru Declaraţia Unică a fost prelungit, deoarece accesul la sistemul informatic, atât pentru Fisc, cât şi pentru contribuabili, este dificil, iar progrese au fost înregistrate în ultimul an.

„Anul trecut, în martie, când am început noi această modificare (legată de depunerea doar online a Declaraţiei Unice – n.red.), erau 100.000 de spaţii virtuale (Spaţiul Privat Virtual, SPV - n.red.), astăzi sunt 600.000 şi ceva, din vreun milion de contribuabili. Deci, creşterea a fost una foarte mare”, a afirmat Eugen Teodorovici, marţi seara, într-o emisiune la TVR 1.

Ministrul Finanţelor a menţionat că unul dintre motivele pentru care „normal, că sistemul care este putred de ani de zile crapă” este acela că românii depun toţi deodată declaraţia, în ultimul moment.

„Pot fi situaţii, sunt persoane care nu au acces la online. Am mers pe ideea că primarii pot să fie împuterniciţi, să facă acest serviciu pentru aceste persoane. Este de anul trecut, s-au făcut campanii de conştientizare a populaţiei, numai că durează. Efectele sunt unele foarte bune. Este adevărat că sunt încă nemulţumiri de acest tip justificate”, a explicat Teodorovici.

Din cauza sistemului învechit, site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a căzut de mai multe ori, în ultimele două luni.

„De asta am prelungit aceste termen, de asta am prelungit şi acel termen pentru depunerea Declaraţiei 230 pentru ONG să aibă timp să-şi colecteze aceste fonduri. Apropo, cred că se va publica mâine Registrul pentru ONG-uri (...) Sistemul are problemele lui. Partea aceasta de informatizare a fost un element contra căruia să se lupte – oamenii n-au vrut să fie o digitalizare a sistemului în general în stat”, a precizat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a subliniat că partea bună a acestei schimbări este că statul nu mai cheltuieşte nejustificat bani cu trimiterea deciziilor şi oamenii nu mai pierd timpul la ghişee.

Termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice, precum şi plata contribuţiilor aferente a fost prelungit de la 15 martie până la data de 31 iulie. Aceeaşi modificare a fost făcută pentru Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”.

Ministrul Finanţelor a mai susţinut, în aceeaşi emisiune, că ANAF va fi cu totul modernizată, inclusiv clădirea, până la finalul anului viitor.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.