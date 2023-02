Tinerii şi veteranii, "chemaţi la datorie" în 2023. Noutăţi despre cel mai popular joc video de război

Noul Call of Duty de la Activision Blizzard Inc. din acest an va fi o continuare a jocului Modern Warfare II din 2022. Este o întorsătură surprinzătoare a francizei profitabile de jocuri video, care în ultimii 20 ani, a lansat un joc complet nou în fiecare toamnă.