Turismul balnear din România, aproape de colaps. Fiecare zi în care porţile rămân închise aduce pierderi de un milion de euro

Autor: Denisa Forţu

România continuă să fie singură ţară din Europa ale cărei restricţii impuse industriei balneare nu au fost ridicate în totalitate. Reprezentanţii industriei balneare din România se plâng că în timp ce aşteaptă o reacţie din partea autorităţilor şi un răspuns la apelurile făcute către stat, România pierde circa 1 milion de euro pe zi, bani generaţi de zona balneo şi SPA. În 2019 de exemplu, mai mult de 2,27 milioane de turişti au cheltuit peste 367,5 milioane de euro în staţiunile balneare din România.

Numărul turiştilor care au vizitat Tuşnad, Vatra Dornei, Sovata, Băile Herculane a fost mai mic cu 60% decât anul trecut

Avem 25.000 de angajaţi în balneologie şi SPA

60% din companiile cu profil balneo şi SPA riscă falimentul până la finalul anului

„Este departe de a fi situaţia cea mai îmbucurătoare în contextul în care tratamentele balneare sunt ceea ce ne definesc bussines-ul. Pentru asta vin oaspeţii la noi şi din asta am construit industria balneară şi spa şi este destul de dificil să ne imaginăm că vom putea să vinde servicii de cazare şi masă care nu ne sunt specifice nouă ca şi industrie. Dacă s-ar vedea studiile ar exista nişte consultări in acest sens s-ar putea găsi măsura optimă de distanţare, măsura optimă de a aduce oaspeţii in serii”, este de părere Laura Pătru, manager marketing al grupului Bacolux Hotels.

„Este un moment foarte greu pentru antreprenorii şi investitorii din întreaga ţară. Trebuie înţeles urgent că până la sfârşitul anului riscăm să nu mai avem această industrie în România. Investiţiile sunt blocate, iar previziunile sunt absolut dramatice. Nu putem crede că suntem în postura de a ne cere dreptul să lucrăm, după ce am ridicat din praf şi cenuşă această industrie. Nu vrem să ne vedem colegii şi familiile lor fără locuri de muncă şi nici oraşele balneare rămase fără singura lor sursă de venit. Suntem pregătiţi să demarăm mişcări de protest dacă nu se vor lua măsuri urgente. Poate vom avea într-o zi oameni în conducere care să iubească această industrie”, a declarat Nicu Rădulescu, Preşedintele Organizaţiei Patronale a Turismului Balnear din România