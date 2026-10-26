„Un cost nou la fiecare act semnat”. Concordia cere retragerea proiectului care obligă firmele să plătească un avocat pentru majoritatea contractelor

Confederația Patronală Concordia critică propunerea legislativă înregistrată la Senat pe 14 octombrie, prin care firmele ar fi obligate să plătească un avocat pentru majoritatea contractelor. Concordia susține, într-o poziție oficială, că proiectul a fost inițiat fără o evaluare a impactului economic și fără consultarea companiilor și a profesiilor care ar putea fi afectate.

„Pentru companii, proiectul înseamnă un cost nou la fiecare act semnat. Firmele mici ar plăti la fel de mult ca o companie mare, așa că ele ar fi cele mai afectate. Problema de fond este că nimeni nu a explicat ce anume trebuie rezolvat. Mediul de afaceri nu a semnalat o problemă care să justifice această regulă”, a transmis Concordia.

Confederația patronală atrage atenția că povara financiară ar putea fi disproporționată pentru întreprinderile mici și mijlocii, în condițiile în care costurile nu ar ține cont de dimensiunea companiei.

„Vorbim despre simplificare, debirocratizare, competitivitate, dar vedem o regulă care schimbă felul în care fiecare firmă din România își semnează contractele. A fost depusă fără să se calculeze cât costă și fără să fie întrebat cineva dintre cei care o vor plăti. Firmele nu au cerut-o. Când au nevoie de un avocat, îl angajează de pe piața liberă”, a declarat Paul Aparaschivei, directorul executiv al Confederației Patronale Concordia.

Concordia reclamă lipsa unei evaluări de impact

Reprezentanții Concordia susțin că inițiatorii au solicitat dezbaterea și votarea proiectului în procedură de urgență, însă fără a prezenta un calcul al costurilor pentru companii sau o estimare a numărului de contracte și documente care ar intra sub incidența noilor reguli.

„Propunerea rezervă avocaților activități pe care astăzi le fac legal și alții, de la contabili și juriști din firme până la firmele de recuperare a datoriilor. Dacă propunerea trece de Parlament, aceștia ar putea răspunde penal. Riscul ajunge și la tehnologie: orice aplicație care dă răspunsuri personalizate, de la programele de contabilitate până la asistenții cu inteligență artificială, ar putea fi oprită în doar cinci zile”, mai atrage atenția Concordia.

„În forma depusă, propunerea frânează serviciile digitale și pune costuri suplimentare semnificative în sarcina oamenilor și companiilor, în special IMM. Definiția consultanței juridice «indiferent de tehnologie» poate transforma într-o activitate rezervată avocaților orice aplicație care dă un răspuns adaptat utilizatorului, de la platformele de HR și contabilitate până la asistenții AI. Serviciile pot fi oprite printr-o procedură de cinci zile, iar simpla folosire a unor «expresii» poate atrage pedepse penale”, a spus Corina Vasile, director executiv ANIS.

IMM-urile, printre cele mai afectate

Oana Luca, vicepreședinte al Federației pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) pentru Regiunea Nord-Vest, susține că noile obligații ar putea pune presiune suplimentară asupra întreprinderilor mici și mijlocii, care se confruntă deja cu dificultăți economice.

„IMM-urile resimt deja din plin contracția economică, iar acest proiect le pune o taxă nouă pe fiecare act. (…) Costul ar fi același și pentru o microîntreprindere și pentru o corporație, deci lovește tocmai în cei mai mici. Nimeni nu a întrebat IMM-urile ce ar însemna această regulă pentru ele”, a subliniat aceasta.

Concordia solicită retragerea proiectului

Confederația Patronală Concordia cere retragerea propunerii legislative și organizarea unei consultări reale cu mediul de afaceri, profesiile afectate și societatea civilă.

Organizația solicită, de asemenea, ca orice inițiativă legislativă viitoare pe acest subiect să fie însoțită de o evaluare clară a costurilor pentru companii și să nu limiteze dezvoltarea tehnologiilor emergente.

„O propunere legislativă cu un asemenea impact nu poate trece în grabă, fără să știm cât costă și ce problemă rezolvă. Concordia rămâne deschisă dialogului și este pregătită să participe la o consultare publică reală, cu toți cei afectați”, a conchis Concordia.