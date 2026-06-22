Un nou pas înainte în lupta împotriva bolilor cardiovasculare: MagnaPharm și Recordati extind accesul la o opțiune terapeutică inovatoare pentru pacienții cu risc crescut din Romania

MagnaPharm lansează o opțiune terapeutică pe bază de Icosapent etil, indicată pentru reducerea riscului de evenimente cardiovasculare la pacienții adulți tratați cu statine, cu risc cardiovascular crescut, care prezintă valori crescute ale trigliceridelor — ≥150 mg/dL [≥1,7 mmol/L] — și boală cardiovasculară diagnosticată sau diabet zaharat asociat cu cel puțin un alt factor de risc cardiovascular.

Această lansare are loc în parteneriat cu Recordati, companie care, în 2025, a obținut de la compania Amarin acordul de licență și furnizare pentru mai multe țări.

La nivel european, bolile cardiovasculare continuă să reprezinte principala cauză de mortalitate, în pofida progreselor medicale semnificative înregistrate în ultimii ani. Pentru mulți pacienți, tratamentele existente nu sunt întotdeauna suficiente pentru a reduce pe deplin riscul unor evenimente severe, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral.

Această lansare marchează un pas important în îmbunătățirea accesului pacienților din România la soluții terapeutice care răspund unei nevoi medicale relevante în aria bolilor cardiovasculare.

Un număr semnificativ de pacienți continuă să prezinte un risc crescut de evenimente cardiovasculare, chiar și atunci când urmează tratamentul recomandat. Valorile crescute ale trigliceridelor sunt recunoscute ca marker asociat riscului cardiovascular rezidual la pacienții tratați corespunzător cu statine.

Noua opțiune terapeutică completează abordările actuale de tratament și a demonstrat reducerea riscului de evenimente cardiovasculare majore la pacienții incluși în indicația aprobată.

Aprobarea Icosapent etil-ului pentru reducerea riscului cardiovascular a fost susținută de rezultatele studiului REDUCE-IT.



Accesul la tratament

Pentru a sprijini accesul pacienților eligibili, tratamentul este disponibil prin programul PharmAccess, dezvoltat în conformitate cu reglementările aplicabile.

Accesul este acordat exclusiv pe baza recomandării medicului specialist, în urma evaluării individuale a pacientului și în conformitate cu Protocolul Terapeutic în vigoare în România.

Pacienții pot solicita informații suplimentare medicului curant sau farmaciilor participante cu privire la criteriile de eligibilitate și modalitățile de acces.

Un pas înainte în managementul riscului cardiovascular

„Odată cu lansarea acestei opțiuni terapeutice, cardiologia devine un pilon strategic de dezvoltare pentru MagnaPharm. Suntem bucuroși și onorați să aducem această opțiune inovatoare pacienților din România, oferind noi perspective celor care rămân expuși unui risc cardiovascular semnificativ chiar și în contextul tratamentului. Abordarea riscului rezidual reprezintă una dintre provocările importante în cardiologie, iar o strategie terapeutică mai cuprinzătoare poate avea un impact relevant asupra rezultatelor pentru pacienți.”

Andra Diana Agnantis, General Manager, MagnaPharm Marketing & Sales România

Informații importante

Acest medicament este disponibil exclusiv pe bază de prescripție medicală.

Decizia de inițiere a tratamentului aparține exclusiv medicului specialist, pe baza profilului clinic individual al fiecărui pacient.

Acest material are scop exclusiv informativ și urmărește să ofere informații generale privind disponibilitatea unei opțiuni terapeutice și condițiile de acces.

Despre MagnaPharm

MagnaPharm este un furnizor de servicii farmaceutice și de consumer healthcare de referință în Europa Centrală și de Est. Compania este un partener preferat în regiune, oferind o gamă completă și integrată de servicii care acoperă distribuția, marketingul, vânzările, retailul farmaceutic, accesul pe piață, politica de prețuri și serviciile medicale.

MagnaPharm depune eforturi suplimentare pentru a răspunde nevoilor partenerilor săi – companii farmaceutice multinaționale și de nișă care fie aleg să nu opereze direct în regiunea Europei Centrale și de Est, fie preferă să externalizeze anumite segmente ale portofoliilor lor.

MagnaPharm operează în toate piețele majore din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Serbia, Slovenia, Lituania, Estonia, Letonia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Albania, Muntenegru, Kosovo și Macedonia de Nord.

Pentru mai multe informații: www.magnapharm.eu

Despre Recordati

Recordati este un grup farmaceutic internațional listat la Bursa de Valori din Italia (XMIL: REC) cu origini care datează de la o farmacie de familie din nordul Italiei, în anii 1920. Compania are o structură unică, ce îi permite să furnizeze tratamente în ariile de specialitate, asistență primară și boli rare.

Operațiunile Recordati sunt complet integrate și acoperă dezvoltarea clinică, producția de ingrediente active și produse finite, comercializarea și acordurile de licențiere. Recordati este prezentă în aproximativ 150 de țări din EMEA, Americi și APAC și are circa 4.700 de angajați.

Recordati consideră că sănătatea este un drept fundamental, nu un privilegiu. Astăzi, misiunea Recordati — „Unlocking the full potential of life” — urmărește să sprijine oamenii să își trăiască viața la potențial maxim, de la afecțiuni comune până la cele mai rare boli.