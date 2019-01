Un tânăr din Târgu Mureş, fost fotbalist, produce bere artizanală, pe care a „botezat-o” cu numele câinelui său | FOTO

Călin Ignat, un tânăr din Târgu Mureş, fost fotbalist, produce bere artizanală, pe care a „botezat-o” cu numele câinelui său, un Golden Retriever, pentru că patrupedul a fost tot timpul lângă el cât a experimentat, iar brevetul de producţie l-a obţinut în ziua când Noah a împlinit 10 ani.

Călin Ignat lucrează singur sau ajutat de rude şi prieteni la producţia de bere artizanală, o afacere care a pornit mai degrabă ca un experiment făcut în casă pe care, în doi ani, la dus la o capacitate de producţie de aproximativ 3.000 de litri pe serie.

Numele băuturii este „Noah”, la fel cu numele căţelului familiei care l-a însoţit permanent, încă de când a reuşit să facă prima porţie de bere, iar brevetul de fabricaţie l-a primit chiar în ziua când acesta a împlinit 10 ani.

Tânărul antreprenor, în vârstă de 35 de ani, fost fotbalist, nu a făcut studii în domeniu însă, pentru a-şi atinge visul, a învăţat singur din cărţi de specialitate comandate pe internet şi din experienţa altor producători, din Cluj şi Bucureşti, care au fost gata să-l ajute cu sfaturi, când a avut nevoie.

„Ideea producerii berii a venit după ce într-o seară, cel mai bun prieten şi, în acelaşi timp naşul meu, Radu, m-a dus într-un pub cu peste 200 de sortimente de bere artizanală, majoritatea belgiene. Acolo, după prima bere am simţit un click, care parcă a deschis o parte din mine. Era un manager la pub-ul respectiv, Romeo, care avea un har în a-ţi povesti despre berile pe care le vinde încât mi se păreau poveşti în sticle. Tot el, la un moment dat în timpul discuţiei mi-a spus că, într-o zi, îmi voi deschide o fabrică de bere, pentru că sunt prea pasionat, însă la acea oră putea să îmi stârnească doar un zâmbet”, rememorează Călin momentul în care a început să încolţească ideea.

Poveştile din bar l-au făcut curios şi a vrut să vadă cum se produce berea. A găsit un „kit de făcut bere de casă”, practic două găleţi şi o conservă cu extract de malţ şi hamei şi a experimentat, înregistrând un fiasco total, după cum spune el râzând. Nu a renunţat, a cumpărat alt kit, a repetat experienţa şi aşa a ajuns toată familia să bea prima bere făcută de el.

A fost începutul drumului de la experiment, la succes. A urmat transformarea unei părţi din apartamentul părinţior într-un mic atelier, construirea unui cazan mai mare, cu ajutorul tatălui său şi apoi mutarea instalaţiei aflată în continuă modernizare, într-un spaţiu renovat tot cu forţe proprii, cu ajutorul prietenilor şi rudelor. În doi ani, investiţia a ajuns la o cifră cu cinci zero-uri, în euro, bani din economii şi de la apropiaţi care au simţit că merită să investească în visul lui.

Deocamdată este o afacere de familie, în care cea mai mare parte din treabă o face el. Prima cantitate scoasă pe piaţă - 500 de litri, a produs-o la sfârşitul anului trecut şi s-a vândut în două zile. Imediat a început să pregătească a doua şarjă, iar prepararea ei durează aproape o lună.

„Încă nu am angajaţi. Angajaţii sunt o responsabilitate mare din punctul meu de vedere şi nu iţi poţi bate joc de ei. Trebuie să realizez ceva sustenabil înainte să ajungem la angajări. Lucrez eu şi mă ajută tatăl meu sau, dacă e nevoie de mai mulţi oameni, am tot sprijinul celor din jurul meu. Fac berea din apă, cinci tipuri de malţ, trei de hamei şi drojdie. Procesul de fabricare durează 28 de zile. Prima şarjă a fost de 500 de litri, deşi capacitatea fabricii e de 3000 litri pe lună, dar începem uşor. Acum, de exemplu vom mări cu încă 500 de litri, apoi cu încă 1.000 şi tot aşa. Din prima, nu am putut onora multe comenzi şi a fost un sentiment neplăcut pentru mine. Deja nici localurile nu mai au berea, nu mă aşteptam să se vândă aşa repede”, a mai spus Călin.

Numele berii - Noah - are şi el o poveste: ”Aveam nevoie de un nume. Ceva ce să reprezinte pasiunea mea, ceva ce atunci când pronunţi să te ducă cu gândul la ceva personal pentru mine. Mergeam cu Noah (n.r. căţelul familiei, un Golden Retriever) la mama să facem bere... mereu amândoi. Şi l-am strigat: <Hai să mergem că avem de făcut bere, Noah!>>. Şi atunci am zis... asta e: Bere Noah! Nu voiam să pun un nume care să sune pompos, voiam ceva personal. Să fie parte din mine. La fel cum e pasiunea berii”, a explicat tânărul antreprenor.

El a mai adăugat că berea Noah va putea fi găsită la sfârşitul acestei luni într-un magazin specializat din oraş ”unde găseşti cele mai bune beri artizanale”, în pub-uri şi restaurante. Are comenzi şi din alte oraşe din ţară, însă doreşte ca berea lui să ajungă, în primul rând, la târgumureşeni.

