Va scădea Bitcoin în 2022? Dacă da, la ce preţ va ajunge / Iată ce arată predicţiile Invesco

„Marketingul din jurul Bitcoin ne aminteşte de activitatea brokerilor de acţiuni în anii de dinaintea crahului din anul 1929. (…) Credem că nu este exagerată ideea că am putea vedea Bitcoin sub pragul de 30.000 de dolari în acest an”, a explicat Paul Jackson, head of asset allocation la nivel global pentru firma americană de investiţii Invesco.

Preţul Bitcoin a crescut puternic în 2021 de la circa 33.000 de dolari la începutul anului la 69.000 de dolari în noiembrie, înainte de a intra pe o pantă descendentă din cauza căreia finalul de an a prins Bitcoin la preţul de circa 46.000 de dolari.

Prima şi cea mai mare criptomonedă din piaţă a continuat să scadă, iar preţul pentru un Bitcoin a ajuns sub 42.000 de dolari, conform datelor colectate de pe platforma CoinMarketCap la momentul realizării acestui articol.

Paul Jackson susţine că Bitcoin ca fenomen a alunecat într-o categorie de „manie financiară” (în original: financial mania), ceea ce înseamnă că ar putea urma pierderi pentru mai mulţi investitori.

„O pierdere de 45% se produce de obicei în următoarele 12 luni după ce o manie financiară atinge vârful”, a notat Jackson.

Dacă Bitcoin se aliniază acestei caracterizări, evoluţia sugerată de Jackson ar însemna că preţul va scădea până în octombrie la un nivel cuprins între 34.000 de dolari şi 37.000 de dolari. Totuşi, reprezentantul Invesco susţine că există şi posibilitatea unei scăderi mai puternice, care ar duce preţul sub pragul de 30.000 de dolari.

Cu toate acestea, nu este nimic sigur în scenariul propus de Invesco, aşa cum subliniză chiar strategul companiei.

„Anul trecut discutam despre posibilitatea ca Bicoin să scadă sub 10.000 de dolari, însă a crescut până la un vârf de peste 68.000 de dolari”, a punctat Jackson.