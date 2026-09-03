Variante de traseu București – Giurgiu, în analiză. Două dintre cele mai bune vor trece în etapa următoare

București – Giurgiu va fi primul drum de mare viteză proiectat la granița României cu Bulgaria, potrivit unui anunț publicat pe Facebook de CNIR.

Variantele de traseu propuse asigură conexiunea cu podul Giurgiu – Russe 2 și autostrada autostrada Ruse-Veliko Tarnovo, care se construiește la sudul Dunării. Proiectantul a transmis CNIR variantele de traseu.

Pentru propunerile de traseu analizate a fost stabilit punctul de final, corelat cu autostrada în lucru din Bulgaria și sunt prevăzute conexiuni cu autostrăzile A1 București-Pitești, A0 Autostrada Bucureștiului și A2 Autostrada Soarelui, dar și cu viitoare investiții precum A6 București-Alexandria.

Drumul de mare viteză București – Giurgiu va asigura conexiuni noi cu autostrăzile care pornesc din București, transport la standarde europene între Capitală și Mun. Giurgiu/ PTF Giurgiu – Ruse, dar și mai multă siguranță în trafic, precum și reducerea poluării.

Primele două variante care vor obține cel mai bun punctaj în urma analizei de traseu (AMC-1) în cadrul căreia se va realiza studierea legăturilor de trafic asigurate, dar și având în vedere criteriile tehnice, economice și de mediu, vor fi selectate de CNIR pentru etapa următoare (AMC-2).

Prestatorul de servicii este Asocierea de firme Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (lider) – Emay Uluslararasi Muhendislik ve Mușavirlik Anonim Șirketi. Valoarea contractului pentru București – Giurgiu este de 33 de milioane de lei, iar proiectul și lucrărilesunt estimate să dureze 18 luni.