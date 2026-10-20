Lucrările de modernizare a căii ferate București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră au ajuns la un stadiu fizic de 19%, la 13 octombrie 2026, în timp ce proiectarea a fost finalizată integral, potrivit datelor publicate de CFR Infrastructură.

Contractul, în valoare de 2,108 miliarde de lei fără TVA, este derulat de asocierea RailWorks, formată din Arcada Company și Alstom Transport, și include modernizarea infrastructurii, electrificarea liniei și instalarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS Nivel 2.

Lucrările continuă în stații și pe traseul către Giurgiu

Pe șantier sunt în desfășurare lucrări la infrastructura feroviară, peroane, clădiri de călători și structuri de susținere. Potrivit CFR Infrastructură, pe sectorul Jilava – Frătești au fost executate lucrări de demontare a căii ferate și de îndepărtare a pietrei sparte.

În stația Progresu, echipele lucrează la peronul liniei I, la platforma care susține calea ferată și la noua clădire de călători. Între Jilava și Vidra continuă pregătirea platformei și lucrările necesare relocării și protejării infrastructurii de fibră optică.

Pe sectorul Comana – Frătești sunt în desfășurare lucrări de consolidare, realizare a fundațiilor cu piloți forați, construcție a podețelor și amenajare a sistemelor de colectare și evacuare a apelor. În zona viaductului, între kilometrii 53+600 și 54+600, continuă lucrările la fundații și la elementele de susținere.

Pe sectorul dintre kilometrul 56+500 și intrarea în stația Frătești au fost finalizate platforma de pământ și sistemul de drenaj.

În stațiile Vlad Țepeș, Mihai Bravu, Băneasa Giurgiu și Tabănu se lucrează la peroane, instalații electrice și sisteme de drenaj. În Giurgiu Nord au început demontarea liniilor I, II și III și a instalațiilor de semnalizare aferente primei etape de lucru. În stația Giurgiu Oraș, demontările prevăzute pentru această etapă au fost finalizate, iar lucrările au trecut la platforma feroviară.

O investiție de peste 2,1 miliarde de lei pentru 93,45 de kilometri de cale ferată

Contractul vizează modernizarea a 93,45 de kilometri de linie feroviară simplă, pe traseul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

Proiectul presupune intervenții atât asupra infrastructurii și suprastructurii căii ferate, cât și asupra sistemelor care permit circulația trenurilor. Printre lucrările prevăzute se numără:

modernizarea infrastructurii și suprastructurii feroviare;

electrificarea traseului;

modernizarea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații;

implementarea sistemului european ERTMS Nivel 2, alături de componentele ETCS Nivel 2 și GSM-R;

dublarea liniei pe sectorul Daia – Frătești, pe aproximativ 4,2 kilometri;

construirea unui viaduct în zona Daia;

reabilitarea podurilor și podețelor;

modernizarea clădirilor și peroanelor din stații;

construirea substațiilor de tracțiune de la Jilava și Frătești.

Lucrările urmăresc creșterea capacității de circulație și îmbunătățirea condițiilor de exploatare pe o rută care asigură conexiunea feroviară dintre București și frontiera cu Bulgaria.

Arcada și Alstom împart lucrările de infrastructură și sistemele feroviare

Contractul este derulat de asocierea RailWorks, formată din Arcada Company și Alstom Transport. Arcada este implicată în lucrările de infrastructură și construcții civile, în timp ce Alstom contribuie cu expertiza în electrificare, semnalizare și sisteme de control al traficului feroviar.

Valoarea de 2,108 miliarde de lei fără TVA reflectă amploarea intervențiilor necesare pentru modernizarea traseului, de la refacerea căii ferate și a structurilor aferente până la instalarea sistemelor tehnice compatibile cu cerințele rețelei feroviare europene.

Contractul are o durată totală de 36 de luni, dintre care șase luni sunt alocate proiectării și 30 de luni execuției. Potrivit datelor publicate de CFR Infrastructură, proiectarea este realizată în proporție de 100%, în timp ce stadiul fizic al execuției a ajuns la 19%.

Legătura feroviară cu Bulgaria ar urma să fie redeschisă în septembrie 2028

Modernizarea tronsonului București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră este importantă pentru conectivitatea feroviară dintre România și Bulgaria, prin Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse.

Finalizarea lucrărilor este estimată pentru septembrie 2028, potrivit calendarului anunțat de CFR Infrastructură. Până atunci, proiectul presupune intervenții asupra căii ferate, instalațiilor și stațiilor de pe traseu.

După modernizare, linia va beneficia de electrificare și de sisteme moderne de semnalizare și management al traficului. Acestea sunt menite să îmbunătățească siguranța circulației și să permită o exploatare mai eficientă a conexiunii feroviare către Bulgaria.

Linia București – Giurgiu are și o semnificație istorică, fiind prima cale ferată construită în România, inaugurată în 1869. Modernizarea actualului tronson reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea conexiunii feroviare dintre Capitală și frontiera sudică a țării.

Articol preluat din economedia.ro