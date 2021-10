Videoconferinţa Mediafax ”Dezvoltarea României”: Absolvenţii de IT sunt atraşi de proiecte globale care au impact în societate

Loredana Buzea, Manager Departament IoT, Ericsson

Sunt absolventă a Facultăţii de Telecomunicaţii din cadrul Univeristatii Politehnică din Bucureşti. Am intrat în echipa Ericsson în 2007, sunt mai bine de 14 ani de când fac parte din această echipa frumoasă şi momentan sunt manager pentru departamentul de IoT. Asta înseamnă că operăm o platforma globală de IOT, internetul lucrurilor, cum este cunoscut, cu o echipa frumoasă şi talentată, atât IT cât şi ingineri de reţea, pentru operatorii noştri globali, prin parteneri.

Vorbim de furnizori de telecomunicaţii, peste 35 la nivel global, în peste 100 de ţări cu peste 7500 de companii care beneficiază de serviciile din portofoliul nostru, fie din industria auto, fie din utilităţi, fie din transport şi logistică, fie din fabricare industrială. Că şi parcurs profesional, am intrat că inginer în această companie şi am crescut şi am evoluat în diverse funcţii, care presupun atât managementul de oameni, cât şi managementul de proiecte sau dezvoltare de business.

În Ericsson creştem şi formăm specialişti, nu doar avem specialişti. Prin urmare, oferim programe de training şi dezvoltare, plus asociem colegilor noştri care sunt poate mai puţîn experimentaţi un coleg mai experimentat de la care poate să înveţe. Avem platforme globale de învăţare şi proiecte atractive, cu un sens, cu un impact atât pentru societate cât şi pentru mediu sau pentru sănătate.

Şi aici ne uităm la industrii care au scenarii care deservesc poate, de exemplu, bătrânii în aceste situaţii, cum ar fi pad-urile pentru cei bătrâni pentru a rămâne conectaţi cu familiile în perioada această de pandemie. Sau echipamente de micromobilitate care cumva redefinesc modul în care călătorim, cum ne mişcăm astăzi. Şi oferim managementul de conectivitate, atât a soluţiei cât şi a dispozitivului. Sau maşini conectate inteligente de cafea pe care le gestionăm de la distanţă. Le facem mentenanţă, suport, partea de plăti digitale şi multe alte lucruri interesante. Prin urmare am găsit în Ericsson un mediu atractiv, interesant şi fac parte din el şi astăzi, după 14 ani.

Platforma globală a Ericsson cuprinde atât ingineri din zona de reţea cât şi ingineri de software, de IT, dezvoltatori, programatori, arhitecţi de soluţii şi integrare. Atunci când recrutăm, ne uităm atât la skilluri pe partea de operare şi gestionare baze de date, servere, limbaje de programare, dar şi la tot portofoliul de skilluri din spectrul IT şi reţea. Ne uităm însă şi la o latura de comportament, umană, pentru că a fost adusă în discuţie.

Este importantă nevoia de a evolua, de a creşte şi de a învaţă. Şi consider că punem la dispoziţie mediul necesar să se dezvolte în această direcţie. Abilităţile de adaptare, schimbare, mediul evoluează, aşa cum a şi fost menţionat anterior. Important este să avem şi deschiderea şi dorinţa de a învaţă şi de a evolua în această direcţie. Şi a ne adapta, cred că acesta este cuvântul.

Proiectele din cadrul companiei sunt variate. Oferim o complexitate, aş putea spune, a proiectelor şi a tipurilor de tehnologii pe care le avem. Operăm atât în reţele 5G, cu tehnologii de tip machine learning, inteligenţă artificială, care susţîn soluţiile inovatoare, menite să ne dea scenarii noi privind calitatea vieţii sau cu impact pentru mediu, pentru planetă. Prin urmare, noii angajaţi pot găşi în mediul Ericsson proiecte atractive, care au un scop şi un impact.

Pot vedea cazuri concrete şi pot fi parte din echipe globale care colaborează atât de la dezvoltarea produsului, crearea de scenarii noi, până la implementarea şi operarea lui ulterioară în producţie. Suntem implicaţi cu echipele din România atât în zona de operare cât şi în zona de dezvoltare şi Inginerie prin profilele pe care le avem. Mediul este complex, dinamic şi într o continuă evoluţia. Prin urmare sunt foarte multe lucruri interesante pe care poţi să le găsească aici, dincolo de ecosistemul tehnologic şi varietatea partenerilor.

Aş vrea să va imaginaţi o lume în care conectivitatea, pentru că eu lucrez în domeniul conectivităţii şi conectivitatea stă la baza IoT, să va imaginaţi o lume în care conectivitatea nelimitată oferă posibilităţile nelimitate. Şi 5G, şi IOT deschid noi oportunităţi de digitalizare la nivelul întreprinderilor şi creează noi modele de business şi oportunităţi. Deci trebuie să ne pregătim atât pentru prezent cât şi pentru viitor, iar în acest context tehnologia 5G stimulează inovaţia şi mediul în care lucrăm devine din ce în ce mai interesant şi captivant.