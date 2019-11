Virgil Popescu: Am fost victima unui dosar politic

Ministrul Economiei a declarat sâmbătă că în urmă cu 18 ani a fost victima unui dosar politic şi că informaţiile legate de o reţinere a sa în anul 2000 sunt parţial adevărate.

„Informaţia este parţial adevărată, a fost un dosar politic în anul 2000, pentru a mă schimba din funcţia de director. Au reuşit să mă schimbe, dosarul s-a soluţionat, pe vremea aceea reţinerile se făceau de Poliţie.... Parchetul nu a confirmat acea propunere de arestare, au urmat expertize în dosar, eu am fost membru într-o comisie de achiziţie a Petrom, doar eu am fost întrebat. Am fost schimbat din funcţia de director, dosarul s-a soluţionat de două ori cu scoatere de sub urmărire penală pentru că nu există fapta, nu avem cum să influenţez acea achiziţie de către Petrom... Ministrul Justiţiei de la acea vreme Rodica Stănoiu a trimis Corpul de Control peste Parchet şi a luat dosarul la Parchetul Curţii de Apel Craiova. A fost un dosar politic, pot să afirm oricând, făcut ca să mă schimbe din funcţia de director al Petrom. Am fost prima victimă a PSD acum 18 ani”, a spus ministrul Popescu la Antena 3.

Ministrul spune că informaţia apare pe un cont fals, apărut în mai 2016, în preajma alegerilor locale, şi este singurul articol de pe contul respectiv. Conform informaţiilor publicate pe respectivul cont, „Virgil Popescu, Presedintele PNL Mehedinţi şi susţinătorul lui Daniel Cîrjan, a fost retinut in 2000, pentru 24 de ore, sub învinuirea săvârşirii infracţiunilor de fals, uz de fals, şantaj şi delapidare. Procurorii Parchetului National Anticorupţie (PNA) au în atenţie dosarul fostului director al PETROM Mehedinţi, Virgil Popescu, acuzat de şantajarea patronului unei firme private, Alexandru Hornoiu, ca acesta din urma să viâdă un teren către un apropiat al lui Popescu”.

