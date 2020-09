ZF: Ai workstation – cazare la hotel pentru serviciu şi vacanţă

Dacă lucrezi în regim remote, dar ai chef şi de o vacanţă, mai multe hoteluri din ţară îţi pun la dispoziţie un nou concept apărut odată cu criza: workstation – serviciu şi vacanţă. Aşa poţi avea un alt spaţiu de lucru decât cel obişnuit fie pentru o zi, fie pentru o perioadă mai lungă, scrie Ziarul Financiar.

Găselniţa hotelierilor vine într-o perioadă în care turismul de business s-a prăbuşit. Hotelurile din oraşele mari au grade de ocupare de 10-15% în timpul săptămânii. Iar nota de plată totală pe care au lăsat-o turiştii străini în România în trimestrul al doilea este de numai 83 milioane euro, în scădere cu 88% faţă de cei peste 700 milioane euro cheltuiţi în aceeaşi perioadă din 2019. Pentru o cazare pe time de zi, scoţi din buzunar de la 35 de euro. Iar pentru pachete mai ample, ai de plătit de la 100 de euro pe noapte.

În Bucureşti, clienţii aleg cel mai mult oferta pentru lucrul în aer liber. Clienţi provin din zona de legal, coaching sau training. În Capitală, doar 30-40% dintre corporatişti s-au întors la muncă.

„Programul nostru a fost promovat încă din timpul verii, dar fiind perioada de vacanţă, nu prea s-au înregistrat cereri foarte multe. Din septembrie se va vedea o evoluţie a acestei oferte. Ideea a pornit din perioada de lockdown, când toată lumea a lucrat de acasă, ulterior am discutat cu clienţii noştri şi am înţeles că cei mai mulţi vor continua acest regim de muncă. Atunci am constatat că există o piaţă în zona de remote work şi am dezvoltat aceas­tă ofertă“, a declarat pentru ZF Simona Constantinescu, CEO al lanţului hotelier ANA Hotels România, controlat de omul de afaceri George Copos.

„Am lansat un produs care a început să funcţioneze, se numeşte Work from Atra, adică să vii să lucrezi de la Atra şi încurajăm companiile se deconteze aceste zile de lucru pentru că e un mod de a compensa lipsa acelor teambuildinguri. Aşteptările noastre sunt să funcţionăm bine, nu vor mai fi acele city-breakuri în afară şi atunci cu siguranţă oamenii vor redescoperi în continuare România“, spune Emil Munteanu, cofondatorul pensiunii Atra Doftana, deţinută de compania TOP Resorts.