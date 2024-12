Zalando preia rivalul About You într-o tranzacţie de peste un miliard de euro. Ambele companii au operaţiuni în România

Gigantul european al comerţului online Zalando intenţionează să preia compania rivală About You într-o tranzacţie care evaluează competitorul mai mic la 1,13 miliarde de euro au anunţat miercuri cele două companii, marcând un nou pas major în consolidarea pieţei europene de îmbrăcăminte online, notează Reuters.

Inflaţia galopantă şi creşterea rapidă a platformelor online cu preţuri reduse, precum Shein, au polarizat industria de retail vestimentar şi au stimulat fuziunile şi achiziţiile, companiile mai mari căutând să-şi consolideze cota de piaţă prin preluarea rivalilor mai mici.

Acţiunile Zalando au scăzut cu până la 9% după anunţarea tranzacţiei, analiştii avertizând că aceasta ar putea fi supraevaluată şi indicând o posibilă presiune pe termen scurt asupra profitabilităţii, având în vedere că About You operează în pierdere.

Oferta Zalando - pe care principalii acţionari ai About You, inclusiv grupul german de retail Otto, s-au angajat să o accepte - evaluează acţiunile la 6,50 euro, cu aproximativ două treimi mai mult faţă de preţul de închidere de marţi.

Acţiunile About You au crescut cu 64% în tranzacţiile de dimineaţă, în timp ce acţiunile Zalando şi-au redus o parte din pierderi, fiind tranzacţionate cu 5% mai jos până la ora 12:00 GMT.

Zalando, care şi-a extins operaţiunile logistice pe fondul cererii puternice din partea consumatorilor, prezintă această mişcare ca pe o oportunitate de a debloca sinergii, în special în sectorul business-to-business.

Ambele companii sunt prezente pe piaţa din România unde concurează în principal cu jucători precum Fashion Days, Answear şi Trendyol.