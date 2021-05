Zhang Yiming, fondatorul companiei care deţine aplicaţia TikTok, renunţă la conducerea ByteDance: ”Nu sunt sociabil”

Într-un anunţ-surpriză făcut joi, fondatorul companiei ByteDance, miliardarul chinez Zhang Yiming, a declarat că va renunţa la funcţia de CEO până la sfârşitul anului, când va trece la un nou rol la gigantul chinez de social media.



Cunoscut pentru aplicaţia TikTok şi pentru aplicaţia de agregare a ştirilor Toutiao, Zhang, care are doar 37 de ani, este cel mai recent miliardar din industria tehno chineză care s-a îndepărtat de compania sa în ultimii ani.



„Adevărul este că îmi lipsesc unele dintre abilităţile care fac un manager ideal. Sunt mai interesat să analizez principiile organizaţionale şi de piaţă şi să folosesc aceste teorii pentru a reduce şi mai mult munca de management, mai degrabă decât să gestionăm de fapt oamenii. În mod similar, nu sunt foarte sociabil, prefer activităţi solitare, cum ar fi să fiu online, să citesc, să ascult muzică şi să visez cu ochii deschişi despre ceea ce ar putea fi posibil”, a spus Zhang într-un comunicat.



„După câteva luni de gândire la acest lucru, am ajuns la concluzia că trecerea din rolul de CEO, cu toate responsabilităţile aferente de zi cu zi, mi-ar permite să am un impact mai mare asupra iniţiativelor pe termen lung”, a adăugat asiaticul.



Zhang, care are o avere de 36 de miliarde de dolari, a anunţat că Liang Rubo, care anterior a condus cercetarea şi dezvoltarea ByteDance şi care conduce în prezent departamentul său de resurse umane, va fi înlocuitorul său.

Cei doi vor lucra împreună pentru o tranziţie uşoară, în următoarele şase luni. Zhang nu a precizat care va fi noul său rol la ByteDance, dar a indicat că va activa mai mult în proiecte filantropice şi în strategii pe termen lung, odată ce va preda operaţiunile de zi cu zi.



Compania-mamă ByteDance deţine platformea de clipuri video TikTok. Lansată la nivel mondial în anul 2018, după ce ByteDance a cumpărat Musical.ly, TikTok a reuşit să crească de la an la an. Astfel, a fost cea mai descărcată aplicaţie în 2020 şi a depăşit Instagram ca număr de utilizatori în România.



Conform datelor oficiale, în luna decembrie a anului trecut, TikTok avea 5.364.860 de utilizatori români, 22,36% în categoria 18-24 ani şi 26,27% în categoria 25-35 ani. De asemenea, publicul cu vârste între 13 şi 15 ani înseamnă 18% din total, în timp ce publicul din segmentul "15-17 ani" reprezenta 3,77%, iar 13,37% dintre utilizatorii de pe TikTok au peste 35 de ani.