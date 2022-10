COMENTARIU Lelia Munteanu: Cu cine ne încălzim la iarnă

Cine e sfătosul care zice asta? N-aţi ghicit, e ministrul Energiei.



E Popescul care se lăuda că plăteşte factura la curent electric mai puţin decât un ticălos de pensionar care, după ce şi-a mâncat toate becurile din casă, te spionează din întuneric.



S-a aripat populaţia adultă: cu ce-o să ne ncălzim la iarnă?



Intrebarea e pusă greşit, de când premierul Ciorbea (1996-1998) i-a trimis pe mineri să culeagă fructe de pădure, de când oengiştii s-au chitit să îngusteze bazine hidrografice, ca să poată defila în linişte speciile ocrotite (croitorul marmorat, popândăul european, vipera de stepă moldavă), iar vântul nu mai ajunge în turbine nici să-l plăteşti.



Cu cine ne încălzim la iarnă: that is the question.



Eu m-am scos. Am primit azi de la prietenul meu de 9 ani, Nichita, un mare artist, opera din fotografie. La soarele din drepta sus o să mă încălzesc toată iarna.



Vă scoateţi şi voi, cu ministrul Energiei, dacă mai dă vreo câteva declaraţii: o să vă înfuriaţi, vă creşte tensiunea, vi se urcă sângele la cap - o să vă încingeţi bine.



Vă înfierbânt de pe acum: păi, la 23 de grade, temperatura la care zice ministrul că se simte confortabil, voi daţi în clocot: plătiţi factura de parcă prin ţevile de calorifer ar curge Chivas Royal şi pe dinţi v-aţi spăla cu Dom Perignon.



Luaţi din soarele meu, ca să vă ţină până la primăvară în România voastră Educată să rabde.