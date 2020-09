COMENTARIU Lelia Munteanu: Dezvăluirile lui Bolton - o cărămidă la soclul lui Joe Biden?

Pe 23 iunie, John Bolton îşi va lansa cartea de dezvăluiri, intitulată "The Room Where It Happened", după unul dintre cântecele musicalului "Hamilton" (despre a cărui premieră fulminantă pe Off-Broadway am scris în urmă cu cinci ani).

În ciuda tuturor ameninţările venite de la Casa Albă, cartea micuţului şi agitatului fost consilier prezidential pe probleme de Securitate Naţională (aprilie 2018 – septembrie 2019) – posesor al concepţiei strategice "Dăm foc lumii! Mergem la război!" - a ieşit din tipografie, e în depozite, iar exemplare-semnal au fost deja distribuite.

Până o voi citi - câteva extrase din carte oferite de Chemi Shalev, editorialistul de la Haaretz, care vin să-mi confirme intuiţii mai vechi: problematica pactul Trump-Netanyahu; un preşedinte american periculos, în mâinile căruia a fost abandonat Israelul; convingerea multora că răsplata pentru Trump în urma anexărilor va fi un cec gras din partea magnatului cazinourilor din Vegas, Sheldon Adelson, sponsorul lui Netanyahu (i-a dăruit, între altele, premierului de la Ierusalim cotidianul Israel Hayom).

Curăţată timp de patru luni de tot ceea ce ar fi putut să reprezinte secrete de stat, cartea lui Bolton (foto, împreună cu Igor Dodon) dezvăluie că în marja summitului G20 din iunie anul trecut, Trump i-a cerut preşedintelui Xi să-i susţină realegerea la preşedinţie (cu două luni mai tîrziu, aflat în vizită la Washington, preşedintele Iohannis şi omologul său de la Casa Albă atrăgeau atenţia asupra ameninţărilor de securitate cibernetică ale Chinei).

John Bolton vorbeşte despre tot ce s-a discutat în Biroul Oval - de la pericolul real al retragerii Statelor Unite din NATO la afacerea Ucraina.

Apropo de Ucraina, e foarte posibil ca scandalul iscat de dezvăluirile fostului consilier pe probleme de Securitate Naţională să-i pună în mâini lui Joe Biden victoria la prezidenţiale, cu condiţia ca acesta din urmă să facă minimul efort de a se prezenta (declaraţiile sale de campanie făcute în ultimele săptămâni sunt de un patetism jenant).

Fără îndoială, "The Room Where It Happened" va stârni încă şi mai multă vâlvă decât "Fire and Fury" a lui Micheael Wolff, publicată la începutul lui 2018, pe bata informaţiilor pompate de fostul Strateg Şef al Casei Albe, Steve Bannon.

Wolff are în bestsellerul său şi câteva referiri la John Bolton. Roger Ailes, fostul şef al Fox News (decedat la câteva luni după publicarea cărţii), într-o convorbire private: "[Bolton] e pasionat de bombe. Un mic pungaş, cam ciudat". Bannon, în aceeeaşi conversaţie (lui Ailes): "Mustaţa lui Bolton e o problemă. Trump nu crede că are faţă pentru funcţie. Ştii că Bolton e ca mâncarea exotică, întâi nu-ţi place, dar pe urmă te obişnuieşti". Alies (lui Bannon): "[Bolton] a dat de bucluc, pentru că s-a luat la bătaie, într-un hotel, într-o noapte, şi a fugărit nu ştiu ce femeie".