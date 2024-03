COMENTARIU Lelia Munteanu: Linia roşie a preşedintelui Biden

N-o mai spun eu, a spus-o Thomas L. Friedman, editorialistul de la New York Times: „(...) am un mesaj urgent de transmis preşedintelui Biden şi poporului israelian: văd erodarea din ce în ce mai rapidă a poziţiei Israelului în rândul naţiunilor prietene - un nivel de acceptare şi legitimitate care au fost construite cu minuţiozitate de-a lungul deceniilor. Şi dacă Biden nu este atent, poziţia globală a Americii se va prăbuşi odată cu cea a Israelului. Nu cred că israelienii sau Administraţia Biden evaluează pe deplin furia care clocoteşte în întreaga lume, alimentată de reţelele de socializare şi peliculele TV, cu privire la moartea atâtor mii de civili palestinieni, în special copii, cu arme furnizate de SUA, în războiul Israelului în Gaza. Hamas are la multe de răspuns pentru declanşarea acestei tragedii umane, dar Israelul şi SUA sunt văzute conducând evenimentele acum şi primind cea mai mare parte a blamului”.



Mesajul lui Friedman este încă şi mai urgent decât era pe 27 februarie când l-a transmis.



Preşedintele Biden a trasat Israelului, duminică 10 martie, o linie roşie - mai bine prea târziu (gândindu-mă la numărul de morţi) decât niciodată – dar una chiar mai cotită decât a lui Obama Siriei sau George W. Bush Iranului.



„Este o linie roşie, dar nu voi părăsi Israelul niciodată. Apărarea Israelului este critică încă. Deci, nu există nici o linie roşie (...). Dar există linii roşii pe care dacă le trece... nu poţi avea încă 30.000 de palestinieni morţi”, a declarat liderul de la Casa Albă într-un interviu acordat MSNBC.

Ce se poate înţelege de aici? Că linia roşie este, dar nu există. Va exista eventual înainte ca numărul morţilor din Gaza să se ridice la 60.000.

Iată şi comentariul lui Jonathan Capehart de la MSNBC, gazda show-ului de duminică la care a fost invitat Joe Biden: „L-am întrebat pe preşedinte dacă o invazie a oraşului Rafah din sudul Fâşiei Gaza ar fi o linie roşie în contextul relaţiei sale cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Da-ul său a dus la o mustrare din partea lui Netanyahu, care a spus duminică la Politico Europe că declaraţiile lui Biden nu îl vor împiedica să continue cu o ofensivă”.



Premierul de la Ierusalim s-a ţinut de cuvânt. Vineri, 15 martie, a aprobat planul de asalt terestru asupra Rafah.



La Rafah se află cel puţin 1,2 milioane de civili dislocaţi din nordul şi centrul Gazei. Prin urmare, n-ar fi exclus ca, odată cu începerea asaltului (Armata va face eforturi să îi strămute, dar unde?), numărul morţilor să crească până la 60.000. Unde va mai muta atunci preşedintele Biden linia roşie?