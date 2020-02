COMENTARIU Lelia Munteanu: Ministrul Sănătăţii - pus sub carantină!

Ministrul Sănătăţii - pus sub carantină!

Cel care ar trebui pus sub carantină, până o rezolvăm cu coronavirsul, e ministrul Sănătăţii. Ieri pe la prânz, presa îl alerga prin Parlament, ca să-i smulgă o informaţie, un cuvânt de folosinţă. N-am înţeles mare lucru, pentru că - atunci când vede microfoanelor jurnaliştilor - şi-a făcut obiceiul s-o ia la sănătoasa (pardon de expresie) şi să se ascundă în lift. A bolborosit totuşi ceva despre ciuma roşie care a lăsat depozitele goale – stocul de materiale antiepidemice e zero. Nici nu ne-am fi aşteptat ca pesediştii să lase ceva în urmă, dar anunţând asta domnul Costache n-a făcut decât să-i agite pe români ca să golească butoaiele cu varză şi să-şi facă stoc de biocide.

După-amiază, ministrul Sănătăţii a lăsat să scape ştirea că se va întâlni cu patronii de supermarketuri. Cetăţenii au ajuns înaintea lui şi încă fac cumpărături.

La ora 18, în sfârşit, a ieşit în conferinţă de presă omul cu cea mai mare credibilitate din România, Klaus Magnus: “Fac un apel la calm către cetăţeni (…)”. Înţelept! Iar pentru că autorităţile trebuie să încropească un plan şi să rezolve ce n-au apucat, atinşi de microbul anticipatelor, în regim de urgenţă Preşedintele şi-a luat 44 de ore ca să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Astăzi a avut alte treburi, dar după prânz l-a chemat la Cotroceni pe prim ministru. (Tocmai acum, când ne dă târcoale coronavirusul, Ludovic Penibilul nu se dă dus).

Să nu intrăm în panică, să n-o dăm în prosteală. Să ne spălăm pe mâini şi să facem deosebirea dintre microbi şi viruşi. Dacă celor dintâi le plac locurile călduţe (ca politicienilor), la peste 20 de grade viruşii bat în retragere. N-apucă autorităţile să citească modul de întrebuinţarea a scanerelor pe care nu le-au achiziţionat încă, şi vine canicula.

Numai să nu intrăm în panică. Am supravieţuit ciumei roşii. Am compromis noi comunismul şi capitalismul. Coronavirusul e victimă sigură.

