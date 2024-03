COMENTARIU Lelia Munteanu: Războiul din Gaza s-ar putea încheia simplu, prin respectarea reciprocă a dreptului la existenţă

Yuval Noah Harari explica, zilele trecute, în Financial Times,conflictul israeliano-palestinian şi unica lui soluţie, desprins - printre puţinii israelieni care o pot face! - de propaganda abundentă din jur:



„Tragedia acestui conflict este că problema nu apare din paranoia nejustificată, ci mai degrabă dintr-o analiză temeinică a situaţiei, fiecare parte cunoscându-şi prea bine propriile intenţii şi fantezii. Când israelienii şi palestinienii se uită bine la propriile lor dorinţe întunecate, ajung la concluzia că celălalt are motive din belşug să se teamă şi să urască. Este o logică diabolică. Fiecare parte îşi spune: <Având în vedere ceea ce dorim să le facem, are sens că vor dori să scape de noi – tocmai de aceea nu avem de ales decât să scăpăm noi de ei mai întâi>. Există o cale de ieşire din această capcană? În mod ideal, fiecare parte ar trebui să renunţe la fantezia ei de a scăpa de cealaltă. O soluţie paşnică a conflictului este realizabilă din punct de vedere tehnic. Există suficient teren între Iordan şi Mediterana pentru a construi case, şcoli, drumuri şi spitale pentru toată lumea. Dar se poate realiza doar dacă fiecare parte poate spune sincer că, chiar dacă ar deţine putere nelimitată şi ar avea zero restricţii, nu ar dori să o expulzeze pe cealaltă. <Indiferent ce nedreptăţi au comis împotriva noastră şi ce ameninţări mai reprezintă, totuşi le respectăm dreptul de a trăi o viaţă demnă în ţara lor natală>. O astfel de schimbare profundă a intenţiilor este obligată să se manifeste în acţiune şi, în cele din urmă, să tempereze frica şi ura, creând spaţiu pentru pacea autentică”.



Undeva, la 7.300 kilometri şi 2450 de ani distanţă de Ierusalim, un înţelept obişnuia să spună că lucrurile sunt mereu simple, numai noi insistăm să le complicăm.