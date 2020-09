COMENTARIU Liviu Mihaiu: O analiză a campaniei electorale a "dreptei". Patru greşeli majore făcute de echipa lui ND.

Înainte de campanie electorală, anul trecut, eram într-un studiou de teve cu Nicuşor Dan şi cu Silviu Mănăstire. Discutam la ţigara de după despre gunoiul pe care ni-l va răsturna campania electorală la Bucureşti. Taman ce apăruse un articol al unui jurnalist acoperit despre cum “favorizează" Nicuşor Dan mafia imobiliară. La un moment dat ND se întreabă retoric ce ar putea să scrie “răii" despre el. Pe mine şi pe Silviu ne-a bufnit râsul simultan.

Ce-aţi văzut până azi în campania de la Bucureşti despre candidatul dreptei a fost, nu-i aşa, deasupra imaginaţiei lui ND şi a agenţiei lui de tocilari care şi-a făcut temele “bine” fără să umanizeze şi ranforseze deloc personajul electoral.

Şi eu, şi Silviu l-am avertizat că va înfrunta neadevăruri crase, tipice celor practicate anterior fix la aceleşi televiziuni: "Johannis nazist şi traficant de copii” .

Cele două set-upuri fotografice de tip "dezvăluirea legăturilor lui cu lumea interlopă” arată din plin că imaginea care nu dovedeşte nimic face de o mie de ori mai mult decât cuvintele care nu dovedesc nimic.

Să luăm la mână dezavantajele de imagine şi lipsurile organice ale candidatului ND, ce trebuiau ajustate la strung cu luni înainte de campanie de către nişte meseriaşi specializaţi:

1. Nicuşor Dan este un antitalent desăvârşit oratoric lipsit de carismă şi de emoţie a mesajului.

Avea atârnată de coada profilului imagologic biluţele din nas, discursuri incoerente şi lipsite de aplomb în politică şi administraţie.

Electoratul românesc nu şi-a dorit niciodată un înger fără sex şi bani în fruntea instituţiilor statului. Vrea un descurcăreţ, un om puternic, fie el şi imoral. Băsescu este paradigma succesului şi a pragmatismului imoralităţii în viaţa politică. Iar Emil Constantinescu este cel mai moral preşedinte şi cel mai slab cotat în memoria electoratului românesc. De ce oare!? De la modul în care şi-au comunicat victoriile şi înfrângerile. Simplu. Bunăoară, nu imaculata moralitate era cel mai important argument al său, ci prezentarea proiectelor cu racord direct la viaţa de zi cu zi a bucureşteanului. Nu retorica anti-PSD era arma letală la locale, ci eventualele dezvăluiri despre corupţia din primării. Ea există. Nu prea le-am văzut. În afară de o schemă pe hârtie cu fotografiile corupţilor din primăriile mafiei Firea-Pandele. Just faces. Not enough.

Campania nu a reuşit să-i schimbe imaginea asta de “om slab” de naiv şi lipsit de şmecheria necesară pentru cea mai bogată instituţie a Ro: Primăria Capitalei.

2. Nicuşor Dan nu este un om de echipă. Şi Nimeni nu-l vrea, nici de la PNL, nici de la USR.

Cel puţin aşa pare. Fiind singular, fără tandem, în toate cele trei campanii prin care a trecut. Când ai un om ca Vlad Voiculescu. Când ai un "city manager" pe care nu-l ai încă pentru că nu te-ai pregătit, cum să-ţi faci campanie fără o imagine de echipă tare cu expertiză europeană !!?

Întotdeauna electoratul românesc a apreciat echipele, chiar şi când erau în faţa DNA-ului să-şi apere colegii. Pe când agenţia de campanie a PNLeului nu a reuşit să schimbe acest defect de structură al imaginii candidatului.

Să dau un exemplu. Când tu ai fotografii cu Nicuşor Dan legat de hala Matache cu lanţurile, o imagine extrem de puternică a implicării alături de cetăţeni, tu nu o foloseşti!? De ce!? A rămas astfel sub incidenţa imaginii "lonesome ranger"ului, care a avut o singură imagine colectivă puternică în această campanie şi-atât: Cu Orban şi Barna lipind afişe cu Nicuşor. Not enough

3. Nicuşor Dan e la fel de corupţi ca ceilalţi. Opreşte imobile şi construcţii pentru bani.

Un profil construit în timp, onctuos, de către oameni corupţi din politică şi serviciile secrete, mari beneficiare ale banilor negri din administraţie. Întrebaţi-l pe Pandele care are un anturaj plin de tot felul de securişti, începând cu Traian Băsescu, cel pe care îl admiră şi-l plăteşte regeşte, cum a făcut şi în această campnie.

Unde sunt contra dezvăluirile despre plasa corupţiei PSD Buc-Voluntari şi despre promisiunile făcute unor partide primari corupţi?

Unde este informaţia despre videochatista Oana Lovin, antamată de Pandele pentru postul de.. purtătoare de cuvânt a PMB în următorul mandat al soţiei!?

Unde este informaţia cum că croitoreasa lui Udrea şi Firea, dar şi amanta unui general SRI, cea care a făcut "dezvăluirile” Nicuşor şi interlopii, va fi şi prima pe lista de parlamentare a PSD!? Îndealtfel, fotografiile apărute sunt din surse ale intelligenceului, care face ce ştie mai bine. Bani şi poliţie politică.

Unde sunt scandalurile “dirty" neasumate public, ci doar tipărite de gazetele de cancan despre viaţa privată a cuplului Pandele-Firea!?

Ca să nu mai zic despre un interviu cu fiul Vrânceanu din prima căsătorie. Cel care o urăşte oedipian, freudian şi jungian la un loc…şi care o şi cunoaşte foarte bine.

Deci e mai credibil decât orice interlop cu vocea distorsionată.

Decenţa în campanie electorală cu un contracandidat despre a cărui indecenţă nu discuţi deloc nu e o carte câştigătoare...Not Enough.

4. Nicuşor Dan este sexo marxist şi invenţia serviciilor secrete ca şi USReul.

Foarte mulţi dintre "votanţii cu carte” nu-l simptizează pe ND pentru că este sprijinit de cel mai urât partid din Opoziţie: USRPlus, cel care, în iacobinismul său total neinspirat şi-a pus şi BORul şi mare parte din credincioşii ortodocşi în cap. Pentru că iacobinismul este intolerant. Iar intoleranţa naşte antagonisme emoţionale şi ideologice stupide. Un milionar mi-a zis deunăzi:

"Dacă tot sunt susţinuţi ambii de servicii, barem Firea este credincioasă şi familistă”

Nimeni, dintre cei care s-au ocupat de umanizarea şi endorsementul candidatului Nicuşor Dan, nu a gândit discursuri apropiate de zona tradiţională a USRPlus în care să explice că este fix motivul pentru care Nicuşor Dan a părăsit USReul, în urma unei dispute doctrinare şi ideologice asupra orientării partidului spre progresismul atât de nepopular în cea mai ortodoxă ţară din UE. Confuzia pe un subiect atât de sensibil este o alegere proastă.

Ca şi agenţia care s-a ocupat de destinul electoral al lui ND.

Şi-acum rumegaţi victoria de mâine a lui ND. Nu vi se datorează. Ea este doar parte a instinctului bucureştenilor care vor o altă Capitală pentru ei.. Una cu mai puţine ţoape şi mai multă apă caldă.