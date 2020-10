COMENTARIU Marius Oprea: Grinda, mardeiaşul şi România educată

Trecutul său e o oglindă fidelă a modului în care se face carieră politică în România, după cele două criterii obligatorii, despre care am mai scris: ginta şi geanta. La Daniel Moroşanu, care în 1990 termina o şcoală de mecanici auto şi al cărui frate, Nicu e bodyguard, şi pentru care singura mare provocare în viaţă a fost examenul de şofer, n-a avut nicio întîietate primul criteriu. Nu provine din ”familie” eligibilă pentru funcţii politice. În schimb, i-a prins bine carnetul de şofer şi priceperea la maşini, fiind fostul şofer al ministrului Ion Ştefan, de la Lucrări publice, Dezvoltare şi Administraţie, mai cunoscut sub numele de ”Grindă”, cel care ne-a explicat cum l-a înşelat pe el amintitul element de construcţie la calcului suprafeţei unei case, pentru care a plătit un impozit stînjenitor de mic, în raport cu dimensiunile reale.

Şoferul Moroşanu de la Vidra, băiat voinic, de încredere, de la ţară, a fost angajat la cabinetul lui Ştefan Ion în vremea în care acesta era deputatul ce avea să devină ministru. Cum fac capii ”familiilor politice” din teritoriu, care nu-şi lasă de izbelişte ograda atunci cînd visul li se împlineşte şi pleacă la Bucureşti într-un fotoliu din Parlament sau Guvern, ministrul ”Grindă” n-a lăsat filiala PNL Vaslui la voia întîmplării. Şi a făcut în aşa fel încît şoferul său a ajuns în conducerea filialei, gestionarul întregului ghem de intrigi şi sforării din filiala locală. Avea şi ”vechime” în partid. Moroşanu condusese filiala Partidului Democrat-Liberal din Vidra şi, după fuziunea PDL cu PNL-ul, a ajuns în 2016 consilier local pe listele liberale, în comuna natală. În 2017, Daniel Moroşanu a devenit prim-vicepreşedinte al PNL Vrancea, unde ocupă postul de şef al Departamentului de Politici Publice. În mod normal, după cum merg lucrurle în politica noastră, în una-două legislaturi Moroşanu ar trebui să-şi facă bagajele pentru Bucureşti. A ales să care geanta cui trebuie în partid.

Ascensinea sa politică nu a fost lipsită de peripeţii. Presa a mai scris despre şoferul-politician de top din Vrancea cum că ar fi fost implicat într-un caz de omor, petrecut în anul 2000 în comuna natală Vidra, unde ar fi bătut un tehnician sanitar, împreună cu fratele său bodyguard Nicu şi o a treia persoană. Omul bătut a murit. La cercetări, martorul poliţiei i-a recunoscut pe cei trei bătăuşi, dar vina a fost luată asupra sa de cel de-al treilea, minor şi deci pasibil de o pedeapsă mai uşoară, iar fraţii Moroşanu, cunoscuţi şi temuţi ca ”mardeiaşi” în Vidra de către localnici, au scăpat basma curată. Presa locală a mai scris despre un episod din cariera performantului liberal. O tînără din comuna Valea Sării, care a lucrat ani de zile în străinătate ca să strîngă ceva bani, l-a acuzat pe Moroşanu de înşelăciune, spunînd că i-a împrumutat 16.000 de euro, pe care nu i-a mai văzut înapoi. Tînăra a făcut plîngere la Poliţie, unde Moroşanu a spus că el a fost numai un intermediar şi i-a dat banii tatălui fetei. În replică, aceasta a trasmis poliţiei că ”nu avea cum să-i ducă tatălui meu, pentru că el este decedat din august 2009. Unde i-a dus banii tatălui meu? În mormînt? Am şi o înregistrare vocală, unde el recunoaşte că are să îmi dea bani. Am muncit ca tot omul, aici printre străini, de una singură şi nu cred că este omenesc şi corect ca eu să fiu batjocorită”, a încheiat aceasta. Litigiul a fost considerat de natură civilă şi dosarul ce avea ca obiect ”pretenţii” a fost înregistrat la Secţia Civilă a Judecătoriei Focşani, iar Moroşanu, deja transformat în ”om politic” din şofer, a declarat presei: ”ştiu că povestea asta este cu iz politic, dar nu mă afectează, ci mă întăreşte. Eu sper ca ea să poată justifica aceste apariţii în spaţiul public pentru că îmi creează un prejudiciu de imagine”. Se întîmpla în 2014. Daniel Moroşanu devenise deja un om important, cu ”imagine”: era şofer de deputat, la cabinetul căruia era angajat. În 2016, a fost pus de PNL-ul de la judeţ, unde Ştefan Ion făcea listele, candidat pentru postul de primar în Vidra pe listele liberale, dar oamenii, ştiind cu cine au de-a face, nu l-au votat. A trebuit să se mulţumească cu un loc de pe listele de consilieri locali.



Anul plasării sale în fruntea liberalilor vrînceni, unde e prim-vicepreşedinte, coincide cu acela în care a terminat liceul la seral, în comuna natală Vidra. Activitatea politică în plan local a liberalului n-a prea ieşit în evidenţă în presa vrînceană. Nu se ştie nimic, în afara celor ce le-am enumerat mai sus, despre viaţa şi cariera politică a lui Daniel Moroşanu, deşi conduce departatentul de ”politici publice” al liberalilor din Vrancea de trei ani, pentru simplul fapt că nu există ceva de scos în evidenţă. E şofer, totuşi. Am găsit doar o felicitare de Paşti, scanată şi trimisă în acest an de liderul PNL Vrancea în regim de publicitate la presa locală, cu textul standard: „Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă lumină şi linişte sufletească”.

Mă simt mai liniştit şi mai luminat acum. În primul rînd, pentru că am luat decizia corectă, atunci cînd am demisionat din rîndurile liberalilor, considerînd nocivă fuziunea cu democrat-liberalii, în 2014. Aş fi fost coleg de partid cu Moroşanu şi astăzi mi-ar fi fost ruşine. Mi se confirmă şi observaţia pe care am făcut-o, cu privire la modul la fel de nociv în care se promovează oamenii în ierarhiile politice din România şi care nu are nicio legătură cu valoarea şi competenţa; criteriile care contează sînt, transpartinic, doar amintitele ”gintă şi geantă”. Ele fac posibil ca în ”România educată”, un şofer fără şcoală care a fost cercetat pentru crimă şi bănuit de înşelăciune să ajugă prim-vicepreşedintele unei filiale din ţară a partidulului aflat la guvernare. Azi-mîine, deputat, poimîine, cine ştie. Are doar 42 de ani şi, în fond, ”România educată” a fost doar un proiect. Nu e obligatoriu să se aplice. Încet, cu răbdare, vine şi vremea ”oamenilor din popor”.