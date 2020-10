COMENTARIU Marius Oprea: S-a rezolvat creşterea pensiilor: creşte vîrsta de pensionare şi o să muncim pînă murim

Odată cu ”planul de redresare” propus de specialişii preşedintelui, au reapărut şi zvonurile privind creşterea vîrstei de pensionare la 70 de ani. Ele circulă deja de aproape un an. Fostul ministru pesedist al educaţiei Liviu Pop a răbufnit de curînd cu violenţă la adresa Violetei Alexandru, care ar fi început deja la Ministerul Muncii ”studierea” problemei, pentru a pune cît mai curînd această surpriză românilor pe masă. Personal, nu mă omor după domnul Pop. A fost lider sindical şi la 33 de ani a primit ”crucea” de a conduce Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt, cea mai puternică şi vocală confederaţie sindicală din ramură, dar a purtat-o numai pînă în mai 2012, cînd a preferat să ”treacă de partea romanilor”. A intrat adică în guvernul Ponta, ca ministru delegat pentru ”dialogul social” şi, în acelaşi timp, interimar la învăţămînt. În această calitate, a rămas în istorie prin desfiinţarea Consiliului care verifica validitatea tezelor de doctorat şi care tocmai stabilise plagiatul doctoratului şefului său, primul ministru Victor Ponta. Nu se detaşa astfel din şirul sindicaliştilor intraţi în politică inaugurat de Miron Mitrea, persoane care s-au arătat atît de obediente faţă de noii stăpîni, de parcă s-ar fi născut cu disciplina de partid în sînge. Liviu Pop s-a dovedit însă, în genere, o persoană bine informată. Mi-a dat de gîndit mai ales faptul că planurile guvernului, pe care Pop le-a devoalat – acelea de a fi obligaţi să muncim pînă în pragul morţii, prin creşterea vîrstei de pensionare la 70 de ani, nu au fost energic dezminţite nici de Violeta Alexandru, ministra liberală a muncii, nici de altcineva de mai sus. Că preşedinele Iohannis ar dori să se ”pensioneze” cît mai tîrziu, asta înţelegem. Dar nu toţi vrem.

Ca om născut la mijlocul anilor ’60, deşi nu-mi imaginam asta cu ceva vreme în urmă, subiectul pensiei şi tot ce e legat de pensionare a început să mă preocupe. Am început să verific informaţia furnizată de Liviu Pop din alte surse. Cele istorice, la care mă pricep cît de cît. La începutul acestui an, studiile demografie arătau un ritm îngrijorător al depopulării României, care pierde o persoană la fiecare patru minute: se înregistrează o naştere la fiecare 3 minute, un deces la fiecare 2 minute şi în fiecare 10 minute un român ”pleacă în vest”, în căutarea fericirii, care în zilele noastre se traduce în găsirea unui loc de muncă mai bine plătit. Ne aflăm de mulţi ani într-un declin demografic, cumulat cu o structurare a forţei de muncă în care există un mare dezechilibru între forţa de muncă activă în economie şi numărul bugetarlor şi al pensionarilor, întreţinuţi de aceasta. Iar pierderea forţei de muncă, anual, se traduce într-o scădere directă a produsului intern brut. Mediafax anunţa la finele anului trecut că potrivit unui studiu al Pricewaterhouse&Coopers se pierd 30 de miliarde lei pe an, echivalentul a 3% din PIB şi egal cu cît se pierde prin evaziunea fiscală, prin acest deficit al forţei de muncă, estimat atunci la peste 600.000 persoane – mult mai mult decît s-ar putea aduce din Vietnam sau Sri Lanka, pentru a construi cei 3.000 de kilometri de autostradă promişi pentru următorii zece ani. Cam 800 de metri de autostradă pe zi, iar zilele trec fără a se măsura nimic, aşa că media creşte.

Ce va fi peste zece ani în această ţară, e greu de imaginat şi pentru Cristian Tudor-Popescu, cel care, pe lîngă analist politic, mai este şi unul dintre cei mai buni cunoscători ai SF-ului, el însuşi autor în acest gen literar. Un lucru e cert, însă. Şi îl arată datele statistice validate, care au întodeauna valoare istorică pentru perioada determinată, chiar dacă e vorba de istoria foarte recentă. A zilei de ieri. Măsurarea speranţei de viaţă în România arată că aceasta este de 75 de ani: mai mare la femei, de 79 de ani şi mai mică la bărbaţi, de 71,6 ani. Problema e că noi ne îmbolnăvim deja, înainte de a ne pensiona. Aceleaşi date arată că speranţa de viaţă sănătoasă (cea care în fond contează pentru aportul economic) este de 59 de ani. Cu toate acestea, în România se înregistrează deja 8,6% persoane peste 65 de ani care încă muncesc, cu peste două procente şi jumătate peste media europeană. Creşterea vîrstei de pensionare la 70 de ani va face ca acest procent să nu mai aibă nicio relevanţă în viitor. Şi, de fapt, zvonurile privind creşterea vîrstei de pensionare sînt justificate de două motive: ar fi singurul mod în care la anul legea pensiilor cu majorările dispuse de ea n-ar mai trebui, practic, aplicată şi s-ar rezolva o altă problemă majoră, cea a deficitului forţei de muncă.

PSD-ul ar trebui, din această perspectivă, să reclame faptul că PNL-ul nu i-a furat numai parte din program (mare prostie, să susţii că ţi-a dispărut din casă o pagubă), ci însuşi mitul fondator al ”modelului suedez”, preconizat să se aplice în România de mentorul lor, Ion Iliescu, încă în putere la 90 de ani. În Suedia, se înregistrează o medie a ”bătrînilor sănătoşi” la 73 de ani şi acolo 10% din persoanele de peste 65 de ani încă muncesc. Noi, majoritatea românilor, nu sîntem atît de norocoşi: ne îmbolnăvim în genere înainte de 60 de ani, aşa încît odată ajunşi la pensie, banii se duc în primul rînd pe medicamente. Un alt studiu care cuantifică împlinirea tuturor nevoilor pensionarilor arată că acestea s-ar îndeplini prin creşterea la 135% a actualelor venituri. Despre asta, nici nu poate fi vorba. Banii se vor duce în autostăzi: 3.000 de kilometri.

Dacă e să luăm de bun acest vis al lui Klaus Iohannis, care seamănă izbitor de mult cu politica de investiţii în infrastructură din Germania anilor ’30, el nu ar fi posibil în condiţiile actuale ale configurării forţei de muncă din România, oricîţi bani s-ar aloca pentru investiţii, decît într-un singur fel: prin păstrarea la muncă a bătrînilor. Îmi şi imaginez ”brigăzi” de viitori (foşti) pensionari între 65 şi 70 de ani, mobilizaţi pe şantierele de autostrăzi ale patriei, cu promisiuni precum medicamente gratuite şi un viitor fericit – adică, un loc de veci gratis.