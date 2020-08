COMENTARIU Ovidiu Iordan: Hai, să-ţi fie dor de viitor!

Astăzi este ziua dorului… şi, parcă mai mult ca niciodată, mi-e dor…

Mi-e dor de acel nor de speranţă… Pe care pluteam cândva... Tu şi cu mine...

Dar, mai presus de orice, mi-e dor de acel Soare care parcă răsărea şi strălucea altfel pe strada mea, pe strada ta, pe strada noastră... Se întâmpla acum două luni! De atunci şi până azi, cum-necum - mai pe ”SKYPE”, mai pe ”ZOOM” - timpul a zburat peste tot acest context virusat! Şi iată-te ajuns azi, aici, acum... în ”the first day of the rest of your life”, vorba filmului smart!

Aşa că ar cam trebui să te bucuri! Azi, 13 mai, este ziua ta norocoasă! Şi ziua ta şi ziua noastră norocoască! În cel mai ”solar” sens al cuvântului! Azi tuturor ne e dor. De viitor. De speranţă! De viaţă! Dar care este ”a bitter-sweet symphony”, vorba refrenului smart, de o profundă inteligenţă emoţională şi existenţială. Pentru că acesta este farmecul paradoxal al dorului: îţi stârneşte o adâncă nelinişte şi, în acelaşi timp, te provoacă la o înălţătoare speranţă! Că poate ”mâine” îţi vei regăsi bucuria vieţii! Şi că, poate, te vei regăsi şi pe tine! Pe tine, acel copil, care erai, eşti şi vei fi mereu! Doar că, din când în când, tu, asemeni mie, mai uiţi că eşti copil. E timpul să ne reamintim! Şi să ne gândim la viitorul copiiilor noştri! Şi la viitorul copiiilor din noi!

Din nefericire, nouă din zece copiii nu mai ştiu conceptul, mirosul, efectul şi impactul reprezentat de ”mingea de 35”, de exemplu... Şi dacă vor să-l afle, în această generaţie post-milenialistă de gradul xyz... probabil că vor descoperi că ”Google could not display this image...” Din fericire, mai există unul dintre cei zece copii care mai ştie lucrul acesta! Şi acela e copilul tău! Acela e copilul din tine! Acela care încă visează să-şi găsească ”globul de cristal” care să-l mire, să-l fascineze! Şi prin care să împărtăşească această experientă unică şi miraculoasă! Experienţa mirării şi fascinaţiei că suntem şi vom fi!

Asemeni mie, simt că şi ţie ţi-e dor de starea de ”Micul Prinţ”...

Şi ţie ţi-e dor de pinguinul Apolodor! Al lui Gellu Naum! Al Adei Milea! Al tău personal, din vis şi din imaginaţie. Totul adecvat la starea de ”mâine”, fireşte. După atâta nelinişte, panică şi ardoare, ţi-e dor de acea candoare uitată şi rătăcită! Şi ce prilej mai bun, decât cel de azi, când putem să o regăsim! Şi să ne regăsim! Ne e dor de noi, cei ce eram… Dar, mai ales, ne e dor de noi, cei ce vom fi… Ne e dor de viitor!

Iar în tot acest context tulbure, tulburat, blurat şi virusat, e timpul să vedem limpede. Din nou! Ceva nou! ”Acel ceva” nou! În lume, în viaţă, în viitor! În lumea ta, în viaţa ta, în viitorul tău! Iar, în viitorul din televiziune, mi-e dor de un nou ”televizor”! Unul digital! Pe gadgetul meu! Şi al tău şi al tău şi al nostru…

E timpul pentru noua ”TeleViziune”! Pentru o nouă strălucire! For the new ”Shining”! Atât on-air, cât – mai ales – online! Totul pe calitate, frate… şi să ne simţim iar tineri, nebuni şi rebeli cu sau fără cauză, aşa cum eram în facultate! E timpul pentru o nouă ”la grande bellezza”…versiunea 2020+! În media, social media, şi social television! Una smart, entertaining, unexpected, disruptive şi absolut inefabilă! Pentru adevăraţii cunoscători, ca tine!

E timpul tău! E timpul să fii iar creativ, proactiv… să fii iar un profesionist în tot ceea ce faci, ceea ce gândeşti, ceea ce vrei, ceea ce simţi, ceaa ce iubeşti, ceea ce visezi… E timpul pentru nostalgia viitorului… E timpul tău! E timpul să visezi iar cu ochii deschişi! Şi să-ţi trăieşti visul! E timpul pentru starea de speranţă! E timpul să te bucuri din nou! Pentru că 13 mai trebuie să fie în fiecare zi de azi înainte!

Coming soon! Pe micile şi marile ecrane ale gadget-urilor şi televizoarelor tale! ”Stay tuned…”

#dordeviitor