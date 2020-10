Gândurile lui Cristoiu: Regimul a pus ochii pe postul lui Streinu-Cercel şi acesta ar trebui neapărat să plece

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că prof. dr. Adrian Streinu Cercel a devenit o ţintă a regimului Iohannis, dar nu el ca persoană, ci postul de manager pe care-l deţine la Institutul Matei Balş, avertizând că, într-o asemenea bătălie, este mai bine să plece singur decât să fie dat afară în urma unei anchete a premierului.

Ion Cristoiu spune că ţinta scrisorii Societăţii Române de ATI, adresată secretarului de stat Raed Arafat, prin care refuză să trimită personal de terapie intensivă la Matei Balş şi îl acuză pe prof.dr Streinu Cercel de abuz de putere este conducerea institutului şi nu probleme ale sistemului de sănătate, în contextul crizei COVID.

Un motiv în plus, pentru care publicistul suspectează un aranjament împotriva prof. Streinu Cercel, este apariţia, în weekend-ul trecut, a fotografiei cu ambulanţele SMURD stând la coadă în curtea Institutului Matei Balş din Capitală.

”Cred că a doua ipoteză este cea adevărată şi o să vă spun şi de ce. Cora Muntean, redactor-sef la cristoiublog.ro, a intrat în corespondenţă cu Gabi Gabi, celebra asistentă, pe numele ei, Gabriela Ciobanu (n.r invocată ca sursă în scandalul pozei cu şirul de ambulanţe SMURD din curtea Institutului Balş). Pe Facebook, dacă era Gabriela Ciobanu, era uşor de găsit. A fost un coşmar să o găseşti pe Gabi Gabi, pentru că în momentul în care accesai linkul pus de Digi24, nu ducea nicăieri. Am întrebat-o şi a zis că ea atât are de spus că nu are voie să facă poze, potrivit Regulamentului intern de la Matei Balş, ea lucrând la Matei Balş. Gabriela Firea a sesizat la cristoiutv un lucru la care nu m-am gândit: de fapt, înşiruirea aia de maşini, care făcea parte dintr-un spectacol îl ţintea şi pe prof. Cercel. Pentru că o instituţie medicală, la care salvările stau la coadă, înseamnă că are o problemă cu circuitul, cu procedurile, că nu trebuie să stea la coadă, mai ales cu COVID. Faptul că erau la coadă, vizează şi managementul prost. Este foarte interesant că dl Cercel nu a răspuns. Te aşteptai să fi spus că nu are nicio treabă cu ambulanţele alea, toate de SMURD şi niciuna normală. O altă făcătură constă în înşiruirea numai de salvări SMURD. Dacă admitem că acolo era coadă, de regulă trebuia să fie şi o salvare normală”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu este convins că ţinta este prof. Streinu Cercel deoarece, după orice schimbare de putere, partidele, în cazul de faţă PNL, îşi pun în funcţii clientela de cumetrie.

“Este clar că se ţinteşte scaunul dlui Cercel, şi probabil că de aia nici nu a mai răspuns dl Cercel, că era obligat să răspundă şi să explice. Nu a zis nimic. Tăcerile acestea sunt tipice celor care îşi simt scaunul clătinat rău. Din experienţa mea postdecembristă, de câte ori apare o scrisoare din asta - ICR, Mediasind- TVR, partidele când ajung la putere, şi PNL mai ales, începe să-şi plaseze clientela de cumetrie, ca să-l prafrazez pe dl Ion Iliescu, cel care a lansat sintagma capitalism de cumetrie. Ce înseamnă clientela de cumetrie? Un partid când vine la putere, ca şi în alte ţări democratice, schimbă foarte mulţi şefi pentru a-şi transpune în practică programul. La noi nu există aşa ceva, sunt schimbări în funcţie de cine pe cine a pus ochii (...) Şi apare o scrisoare, iar Guvernul se sesizează. După ce se sesizează Guvernul, trimite Corpul de Control, care constată mari nereguli. Şi aia căreia trebuie să i se ia locul demisionează sau e dată afară şi vine omul respectiv. Nu are nimeni nimic cu nimeni. Când apar asemenea scrisori, regimul nu vrea să-l dea afară pe dl Cercel ori Inel, tot ce zic ei face. Nu, s-a pus ochii pe postul respectiv, deja a apărut un concurent şi trebuie neapărat să plece (...) Aşa se întîmplă şi la dl. Cercel”, a susţinut publicistul.

Ion Cristoiu e de părere că prof. Streinu Cercel ar trebui să demisioneze de la conducerea Institutului Balş decât să fie dat afară în urma unei anchete a Corpului de Control al premierului.

“Nenorocirea în momentul de faţă este că cei care sunt pe un asemenea post nu-şi dau seama că oricum vor pleca şi mai bine pleci tu decât să vină să te dea ei afară în urma unei anchete a premierului. Aşa va fi şi la Balş. De câte ori vedeţi o scrisoare din interior, de la angajaţi nemulţumiţi de felul în care este condusă instituţia respectivă, fiţi aproape siguri că ei sunt purtătorii de cuvânt ai viitorului candidat care trebuie să-i ia locul domnului sau doamnei respective”, a mai spus publicistul.