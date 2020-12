Ion Cristoiu: 7 argumente ca Iohannis să-l pună din nou premier pe Ludovic Orban. Dacă nu-l numeşte, înseamnă că e politruc

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că preşedintele Iohannis trebuie să-l pună premier tot pe Ludovic Orban şi explică paşii de parcurs pentru desemnarea şefului Guvernului, subliniind că abia după desemnarea prin decret a unui candidat pentru postul de prim-ministru încep oficial negocierile pentru formarea noului Executiv.

“După consultări, potrivit Constituţiei, preşedintele României desemnează prin decret, nu aşa că zice cu vorba, un premier. Dl. Florin Câţu este un premier al şoaptelor. (…) Dl Câţu este unul din propuşii partidelor. Preşedintele României are dreptul să pună pe oricine, poate să pună şi stâlpul de telegraf. Pentru că el trebuie să-l desemneze pe cel care în stare să facă majoritatea. După ce-l desemnează prin decret, abia atunci încep negocierile, abia atunci putem vorbi de eşec. Pentru că el are 10 zile la dispoziţie. În aceste 10 zile, premierul, şi nu Orban, aleargă din partid în partid, se întâlneşte chiar cu PSD. Dacă după 5-6 zile vede că nu poate să facă majoritate , îşi dă mandatul. În istoria României au fost două momente de dat mandatul: cred că în 1932, Titulescu care nu era om de partid, a primit mandat să facă Guvernul şi nu a reuşit, şi, în 2008, când dl. Stolojan a fost desemnat să facă Guvern şi nu a reuşit. După 5 zile a dat înapoi mandatul”, a explicat publicistul duminică, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la Aleph News.

Ion Cristoiu aduce şapte argumente în favoarea desemnării ca premier tot a lui Ludovic Orban şi numirea lui în acest post.

1. Klaus Iohannis trebuie să-şi ţină cuvântul că e neamţ şi preşedintele României. A zis de zeci de ori că va fi Orban. Dacă nu-l numeşte pe dl Ludovic Orban înseamnă că e politruc.

2. Dl. Ludovic Orban este şeful PNL. Este normal ca premierul României să fie şeful PNL pentru că altfel ajungem la schizofrenia din timpul lui Dragnea. Dacă PNL se întrunea şi îl dădea jos pe dl. Ludovic Orban din funcţia de preşedinte şi îl punea pe Rareş Bogdan, Ciucă sau Cîţu… pentru că cel care va face negocierile trebuie să fie şi şef de partid şi premier (…)

3. Se rezolvă criza. Adică în momentul în care PNL dă premierul, dai Camera Deputaţilor automat lui Dan Barna. Dacă nu-I dai e o greşeală, totuşi trebuie să-i tratezi şi pe cei de la USR PLUS, au şi ei dreptul. În plus, ai o mare problemă pentru că dacă Dan Barna nu ia această funcţie, dl. preşedinte se va trezi cu un USRPLUS în aer pentru că acolo Dan Barna îşi joacă funcţia. Dacă el nu ajunge preşedintele Camerei, el e mâncat. Fie de Dominic Fritz… Dominic Fritz nu mai merge la Preşedinţie, merge Chichirău.

4. În aceste momente nu am nevoie de experimente. Măcar Ludovic Orban conduce de 12 luni o maşinărie, ştie unde sunt manetele.

5 Dl. Ludovic Orban, faţă de toţi, are un mare talent. Se poate combina cu oricine. Este, cum am zis eu, politicianul lui nea. Îl sună, nea Marcele, nea Ciolacu, am şi eu o rugăminte, dă-ne cutare, cutare.

6. Ludovic Orban este un om de partid. Este în acest partid din 1990. A aduce acum un premier cum e Cîţu sau Ciucă care nu sunt…. Adică el ştie pe ăla, pe ăla.

7. El şi-a adus în Parlament oamenii lui. În momentul în care îl scoţi din joc… el acum ştie, sună pe ăla, pe ăla (…)

În concluzie, Ion Cristoiu spune că raţiunea de stat îi cere preşedintelui să-l pună premier tot pe Ludovic Orban.

“Deci, chiar dacă nu-l mai suportă, nu ştiu, s-au certat, raţiunea de stat îi cere să-l pună pe Orban, responsabilitatea… e singura soluţie ca noi să rezolvăm criza. Altfel ne-am făcut pulbere. Ludovic Orban vrea. Dl. Klaus Iohannis poate să iasă mâine seară şi să spună Ludovic Orban. Va ieşi vreun tărăboi? Dacă iese tărăboi, ăia de la USRPLUS nu mai iau Camera Deputaţilor (…)”, a explicat publicistul.

Topul Săptămânii

În topul săptămânii, realizat de publicistul Ion Cristoiu, primul loc este ocupat de Patriahul Daniel, iar locul 5 de prim-vicepreşedinte PNL, Rareş Bogdan.

Locul 5- Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte PNL

“Locul 5 este prietenul nostru, al tuturor jurnaliştilor, Rareş Bogdan, care, dacă aţi observat când a fost numit dl. Ciucă interimar, părea preşedintele PNL. Numai el era în prim-plan, vorbea, se ducea...

Locul 4- Ludovic Orban, preşedintele PNL

„Ludovic Orban, preşedintele PNL şi-a depus mandatul de premier. O totală iresponsabilitate şi rămân surprins că responsabilul care e Klaus Iohannis i-a aprobat-o. Nu putea să i-o respingă, măcar de ochii lumii? Eu spun că din punct de vedere constituţional şi patriotic preşedintele trebuia să spună măcar să spună nu sunt de acord. A lăsat totuşi ţara, noi suntem în plin război, e pandemie. Uitaţi-vă la nemţi! Ciucă pus interimar nu are niciun chef pentru că nu va mai fi plin, era să zic şi-a băgat picioarele. După asta, miniştrii. Niciunul din ei nu mai face nimic. Tătaru, aţi mai auzit de Nelu Tătaru?”

Locul 3: George Simion, copreşedintele AUR

„Locul 3, dl. George Simion, copreşedintele AUR, pentru performanţa de la alegeri, dar eu l-aş pune chiar pentru locul 1 pentru felul în care administrează victoria. Foarte bun. Nu a căzut în nicio capcană. Nu a venit şi nu a zis noi vrem aia, aia. A zis noi intrăm în opoziţie şi a crescut, probabil au 13-14% fără diaspora pentru că în această perioadă au fost radicali în continuare. A spus că îl suspendă pe preşedinte, a fost singurul care în perioada asta nu a bătut câmpii. În cazul arbitrului a luat apărarea şi toţi românii au fost de acord că nu era rasism. Fără să fi fost politician înainte, a ştiut să administreze victoria. Ştiţi cât de greu e să administrezi o victorie la un partid ca ăsta? Până acum a arătat că este foarte bun om politic.

Locul 2: Alexandru Rafila, deputat PSD

„Locul 2 este dl. Alexandru Rafila, care până mai ieri era deputat PSD şi acum a fost propus premier. La un moment dat era prezent şi el pe toate orbitoarele. Acum totuşi e o mare performanţă măcar nominalizat ca premier şi cred că a adus multe voturi PSD pentru că a adus imaginea tehnocratului, pandemie... Cotroceniul nu a avut ce face, l-a invitat”.

Locul 1: Patriarhul Daniel

„Locul 1 este Patriarhul Daniel. La ţară se spune un lucru: Dumnezeu nu bate cu ciomagul, da, dar nu se spune că bate cu votul. O mai mare profeţie de îndeplinit... A zis că regimul s-a prăbuşit. Gata, poate să pună ei pe cine vor, pe Orban, s-a terminat. Dacă luau 40% ne lua dracu... să mă ierte Patriarhul. Este cea mai proastă coaliţie de guvernare din istoria României postdecembriste. Cu UDMR, cu ăla, cu ăla. Nu merge”.