Ion Cristoiu: Bătălia de la Bucureşti se duce între Klaus Iohannis şi Gabriela Firea şi nu – cum s-ar crede – între Nicuşor Dan şi Gabriela Firea

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că ultimele conferinţe de presă ale preşedintelui Iohannis au fost, de fapt, îndemnuri de a-l vota pe candidatul PLN-USR-PLUS la alegerile pentru Primăria Capitalei, consolidându-şi rolul de chibiţ electoral, de data aceasta în favoarea “Candidatului meu”, Nicuşor Dan.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

“Mă număr printre cei care-l urmăresc pe Cozmin Guşă în însemnările sale de pe Facebook. Sînt unele texte în care simt imediat politicianul sau, mai precis, interesul politicianului. Informaţia, mai mult sau mai puţin corectă, e dată pentru rolul ei de armă într-o bătălie politică mai largă. Sînt însă texte – cele mai multe – în care simt comentatorul lucid al scenei noastre publice, texte care aduc nu numai ipoteze, dar şi dezvăluiri ce trebuie luate în seamă, deoarece vin de la un lider de opinie cu acces la culisele vieţii noastre politice, dar şi cu intuiţii ascuţite în chestiuni controversate sau enigmatice ale societăţii româneşti.

Pe 16 septembrie 2020, am citit pe Facebook-ul lui Cozmin Guşă un text care răsturna cam tot ce ştiam şi ce credeam eu despre renunţarea PNL la un candidat propriu pe Bucureşti în favoarea candidatului USRPLUS Nicuşor Dan:

<Pornesc de la un ADEVĂR ignorat pînă acum în analizele despre campania din Bucureşti: NICUŞOR DAN ESTE CANDIDATUL LUI KLAUS IOHANNIS respectiv aşa zisul, «CANDIDATUL MEU»!

Şi explic pe scurt: să fiţi convinşi că LuCOVID nu ar fi insistat niciodată pentru impunerea lui Nicuşor drept candidat la PMB, dacă asta n-ar fi fost voinţa lui KWI ; pentru ca să-şi poată păstra mandatul de PM, acesta îndeplineşte cu sfinţenie orice i-ar cere preşedintele, lăsînd în acelaşi timp impresia că face lucrurile prin decizia sa şi acceptînd astfel să se umple de «kko», preluînd tot valul de antipatie generat de acţiunile guvernamentale eronate, dar protejînd imaginea lui Iohannis.>

Deşi Cozmin Guşă convoacă mai multe argumente în sprijinul tezei sale surprinzătoare, totuşi eu am privit cu prudenţă textul, aşezîndu-l în seria intervenţiilor politicianului Cozmin Guşă. Cozmin Guşă şi-a declarat public susţinerea pentru Gabriela Firea în bătălia cu Nicuşor Dan. Sub acest semn, el a publicat multe intervenţii critice la adresa candidatului PNL, a făcut dezvăluiri stînjenitoare despre Nicuşor Dan, pe care n-a încetat să-l poreclească Plicuşor Dan. În bătălii angajate ca politician, Cozmin Guşă n-a ezitat să apeleze la ceea ce s-ar numi în presă informaţia cu cîntec, dată pentru a îndeplini un anume scop. Cea despre impunerea lui Nicuşor Dan de către Klaus Iohannis mi-a lăsat impresia unei manevre subtile menite a descuraja electoratul PNL în susţinerea candidatului USRPLUS.

Miercuri, 23 septembrie 2020, după conferinţa de presă a lui Klaus Iohannis mi-am dat seama că informaţia lui Cozmin Guşă era corectă. Într-adevăr, oricît ar părea de neverosimil, Nicuşor Dan e candidatul lui Klaus Iohannis, Candidatul Meu, cum s-ar putea spune după Guvernul Meu, Parlamentul Meu şi alte Meuri prezidenţiale. Nu ştiu dacă el l-a impus sau doar l-a sugerat conducerii PNL. Ştiu sigur însă că preşedintele are propriul candidat la alegerile locale pe Bucureşti. Un candidat cu valoare de nepoţel iubit, pentru care e în stare de orice, inclusiv de a încălca grav Constituţia, de a coborî Preşedinţia României la nivelul cel mai de jos, cel al angajării în bătălia pentru localele dintr-un oraş. Nu pentru localele pe ţară, unde am putea crede că preşedintele are interesul unui succes zdrobitor al PNL la votul politic, ci pentru localele din Bucureşti. Nu pentru candidaţii PNL din întreaga ţară, ci pentru un singur candidat:

Nicuşor Dan.

Conferinţa de presă s-a deschis cu tradiţionalul Statement. Întreaga declaraţie de presă a fost consacrată alegerilor locale. A fost normal ca preşedintele să-i îndemne pe români să meargă la vot chiar în condiţiile în care Cioclii apocaliptici aflaţi în subordinea sa proclamă pentru aceste zile Apocalipsa infectărilor şi morţilor de Covid 19. A fost normal ca preşedintele să facă din alegerile locale un moment crucial al democraţiei. A fost normal ca preşedintele să facă aprecieri despre campania electorală. Intră în fişa postului de preşedinte, garant al Constituţiei şi luptător pentru democraţie, să îndemne lumea să meargă la vot şi să declare:

<În această duminică, pe 27 septembrie, mergem la urne pentru a decide cui încredinţăm responsabilitatea administrării comunităţilor noastre. Stă în puterea noastră să alegem viitorii primari şi consilieri locali, viitorii preşedinţi de consilii judeţene şi consilieri judeţeni. De ce este această alegere atît de importantă? Pentru că de cei care vor cîştiga depinde ca şcoala şi spitalul din localitatea în care trăim să fie modernizate, drumurile să fie reparate şi problemele de trafic rezolvate.>

Astfel de vorbe ţin de esenţa funcţiei de preşedinte. Preşedintele trebuie să fie un educator al naţiunii în materie de democraţie, de respectare a legilor, inclusiv a Constituţiei, chiar dacă uneori, ca în cazul Declaraţiei de mai sus, trebuie să se lanseze şi bla-bla -uri. Printre aprecierile campaniei electorale, Klaus Iohannis a trecut şi concentrarea candidaţilor pe proiecte:

<Mă bucur să constat că, în ciuda condiţiilor mai dificile, campania electorală a fost totuşi una activă. Acest lucru este un cîştig pentru democraţia noastră. Am remarcat multe proiecte electorale bune şi salut efortul candidaţilor de a veni în întîmpinarea românilor prin cît mai multe mijloace posibile de comunicare.>

O apreciere normală ţinînd de funcţia de preşedinte al unei republici democratice. Normală ar trece şi referirea mustrătoare la un anume fel de a face campanie:

<Am văzut însă şi cum unii competitori recurg la obişnuitele lor tactici retrograde. Sunt politicieni care încă mai cred că oamenii pot fi minţiţi, în timp ce bugetele locale sînt risipite, iar comunităţile stagnează în subdezvoltare.>

Dacă ar fi rămas aici cu aprecierea, Conferinţa de presă a lui Klaus Iohannis ar fi stat sub semnul unei intervenţii fireşti, cerute de funcţie, a unui preşedinte înaintea unui scrutin şi la finele unei campanii. Foarte bine că preşedintele a sesizat un aspect negativ al campaniei electorale. În multe locuri din ţară, unii candidaţi – din toate partidele - au apelat la făgăduieli deşarte, la acuzaţii fără dovezi, atacuri la persoană, la insulte, la trucuri viclene.

Numai că Klaus Iohannis nu mai e de mult preşedinte. E chibiţ electoral. De data asta a unui candidat la locale:

Nicuşor Dan.

Drept pentru care el a dezvăluit imediat că prin <unii competitori, care recurg la tactici retrograde>, el înţelege candidaţii PSD, mai precis pe cea mai importantă candidată a PSD, Gabriela Firea, adversara lui Nicuşor Dan:

<Ba mai mult, aceiaşi politicieni se folosesc de majoritatea pe care o au în parlament, încă, pentru a promova tot felul de legi electoraliste şi populiste, ştiind foarte bine că sunt inaplicabile în această perioadă de criză sanitară majoră în care bugetul de stat este deja pus sub mare presiune. Iresponsabilitatea PSD riscă să arunce România într-o criză prelungită şi să condamne generaţii întregi să plătească aceste costuri imense. Acest mod cinic de a face politică este de domeniul trecutului. România trebuie să progreseze, iar votul este cel mai important instrument pentru a impune o direcţie nouă, pozitivă. Avem multe modele de administraţii locale de succes, de comunităţi care în patru sau opt ani au cunoscut transformări majore în bine, după cum avem şi exemple unde administraţiile locale au eşuat lamentabil în a garanta pînă şi accesul cetăţenilor la utilităţile de bază.>

Sîntem la stadiul de aluzie transparentă la Gabriela Firea. Pentru a trece la acuzarea de a dreptul era nevoie de ceea ce în presă se numeşte întrebarea gen ridicare la plasă. E întrebarea pusă de un ziarist la o conferinţă de presă sau în cadrul unui interviu unui politician pentru a-i da posibilitatea acestuia să se desfete cu un răspuns deja pregătit. Întrebarea menită să-i dea lui Klaus Iohannis posibilitatea de a face campanie electorală împotriva Gabrielei Firea a venit de la Sebastian Zachman de la Adevărul.

Intrînd în conflict nu numai cu deontologia, dar şi cu legea electorală (conferinţa de presă de la Cotroceni n-a fost transmisă în direct de televiziuni cu sigla menită să marcheze publicitatea electorală, Sebastian Zachman s-a lansat într-un virulent atac împotriva Gabrielei Firea, de pe poziţiile USRPLUS, care a împînzit Bucureştiul cu afişe despre apa caldă:

<Domnule preşedinte, e deja a doua săptămînă cînd încălzesc apă la aragaz ca să ies din casă cît de cît spălat. Şi în situaţia mea sînt alte mii de bucureşteni. Cum vi se pare faptul că principala temă de discuţie în campania pentru Primăria Generală a Capitalei în 2020 e dacă vom avea sau nu apă caldă şi căldură?!>

Habar n-am dacă în calitate de cetăţean Sebastian Zachman nu s-a mai spălat de două săptămîni, pentru că stă într-o zonă în care nu e apă caldă. Ca ziarist el putea să protesteze în scris, într-un text publicat în ziar. El n-avea voie în plină campanie electorală pentru locale să-i ridice la plasă lui Klaus Iohannis pentru ca acesta să se desfăşoare imediat în ipostaza de chibiţ electoral al lui Nicuşor Dan:

<Eu am zis aşa: avem multe modele de administraţii locale de succes, de comunităţi care în patru sau opt ani au cunoscut transformări majore în bine, după cum avem exemple unde administraţiile locale au eşuat lamentabil în a garanta până şi accesul cetăţenilor la utilităţile de bază.>

Excelent prilej pentru Klaus Iohannis de a îndemna pe bucureşteni să meargă şi să-l voteze pe Nicuşor Dan. De fapt chiar în Statement el a făcut acest îndemn:

<Acest mod cinic de a face politică este de domeniul trecutului. România trebuie să progreseze, iar votul este cel mai important instrument pentru a impune o direcţie nouă, pozitivă. Avem multe modele de administraţii locale de succes, de comunităţi care în patru sau opt ani au cunoscut transformări majore în bine, după cum avem şi exemple unde administraţiile locale au eşuat lamentabil în a garanta până şi accesul cetăţenilor la utilităţile de bază. De aceea vă încurajez, dragi români, mergeţi la vot în număr cât mai mare şi alegeţi-i pe cei care pot să facă ceva pentru dezvoltarea oraşului sau a comunei în care trăiţi.>

Ce mai încolo şi încoace.

Mergeţi la vot şi alegeţi-l pe Nicuşor Dan!

Dacă Sebastian Zachman ridica această problemă la o conferinţă de presă a Gabrielei Firea, intervenţia sa ar fi fost salutară. Ea ar fi ţinut de întrebările incomode pe care presa trebuie să le pună unui politician. El însă a ridicat această problemă în faţa lui Klaus Iohannis, adversarul Gabrielei Firea, creîndu-i acestuia prilejul ideal de a dezvolta atacul din Statement.

De ce n-a ridicat Sebastian Zachman în faţa lui Klaus Iohannis chestiunea acuzaţiilor aduse lui Nicuşor Dan în spaţiul public despre implicarea în apărarea pînă-n pînzele albe a unui investitor imobiliar suspect de afaceri de corupţie? Ar fi fost într-adevăr o întrebare incomodă, pentru că preşedintele e un chibiţ electoral al lui Nicuşor Dan.

La această conferinţă de presă am văzut la lucru un mecanism ivit din colaborarea dintre jurnalist şi demnitar. Jurnalistul pune o întrebare prin care-i ridică la plasă demnitarului.

Mecanismul a fost folosit şi la conferinţa de presă anterioară, cea de miercuri, 16 septembrie 2020. Şi tot sub semnul angajării electorale a lui Klaus Iohannis de partea lui Nicuşor Dan în bătălia cu Gabriela Firea.

În toiul scandalului cu Cîrciuma din parc Klaus Iohannis intervine chiar în Statement atacînd pe cei care, Vezi doamne! născocesc subiecte pentru a acoperi administraţia dezastruoasă:

<Practicile învechite, toxice, de a se încerca acoperirea unor administraţii locale dezastruoase cu subiecte inventate, cu teme parazitare, trebuie să rămînă de domeniul trecutului.>

La această conferinţă de presă intrebarea gen ridicare la plasă a aparţinut unui ziarist de la Digi FM:

<Cristian Ştefănescu, Digi FM: Aţi pomenit în mesajul pe care l-aţi transmis în deschidere despre mesajele pe care candidaţii în campania electorală le transmit alegătorilor... Canalele de comunicare sunt sufocate de atacuri la persoană, de certuri între persoane şi grupuri de interese. Consideraţi că este momentul ca administraţia românească să primească şi alte, să atragă şi oameni care au crescut într-o altă cultură administrativă decît cea care a existat în ultimii 30 de ani aici şi care să aducă un suflu nou întregului, comunităţilor locale?>

Cum să nu necheze ca un mînz vesel Klaus Iohannis la o asemenea întrebare din seria ridicare la plasă?! I s-a creat prilejul de a dezvolta atacul din Statement împotriva Gabrielei Firea:

<Pe de altă parte, este evident că a candida este un drept al oricărui cetăţean şi ceea ce mi se pare mie important în această campanie – şi de-asta am şi spus-o – este să ne îndepărtăm uşor, uşor de acel model de campanie cu tot felul de atacuri la persoană, cu tot felul de subiecte inventate şi să ne apropiem mai mult de cetăţean. (...) Acum întîmplarea face să fi trecut şi eu prin cîteva campanii şi ştiu că un anumit mare partid foloseşte cu predilecţie această metodă de a inventa subiectele şi de la unul se ajunge la următorul, ca să distragă atenţia de la anumite carenţe în administraţie.>

Potrivit lui Klaus Iohannis Nicuşor Dan e victima subiectelor inventate de contracandidatul PSD aşa cum şi el a fost – zice Klaus Iohannis – în 2014, victima subiectelor inventate de contracandidatul PSD despre casele luate ilegal.

Cele două conferinţe, convocate de preşedinte şi pentru a face chibiţăreală în favoarea lui Nicuşor Dan ne dezvăluie că de fapt bătălia din 27 septembrie 2020 de la Bucureşti e între Klaus Iohannis şi Gabriela Firea şi nu cum am crede între Nicuşor Dan şi Gabriela Firea.

Sînt tare curios să ştiu cine va învinge!

N.B. Printre motivele impunerii de către Klaus Iohannis a lui Nicuşor Dan drept candidat al PNL, Cozmin Guşă îl semnala şi pe acesta:

<Nicuşor Dan are o relaţie tensionată spre proastă atât cu Dan Barna, cât şi cu Dacian Cioloş, deci alegerea sa ca primar ar fi diminuat serios autoritatea acestora asupra USR-PLUS, iar KWI prin intermediul «PRIMARULUI MEU, NICUŞOR» , ar fi reuşit să facă jocurile în interiorul pluseriştilor, chiar cu preţul ruperii formaţiunii la momentul necesar.>

Un punct de vedere asemănător are şi Cristian Rizea într-una din spovedaniile sale. „Fugarul”, cum i se spune, crede că Klaus Iohannis îşi doreşte ca Nicuşor Dan să fie primar pentru a putea face jocurile în USR-PLUS:

<Odată ajuns Primar General , docilul Nicuşor Dan va prelua si USR şi va fi un partener de guvernare foarte ascultător, nu cum ar putea fi Dan Barna care ar putea emite pretenţii prea mari>”.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro