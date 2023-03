Ion Cristoiu: Castro recunoaşte că n-a învăţat limba rusă

De ce trebuie învăţată engleza. Recitind interviurile lui Castro din primii ani ai Perioadei Speciale, descopăr în Discursul ţinut la Congresul Educaţiei, Ştiinţei şi lucrătorilor din Sport din 22 decembrie 1991, la această mărturisire senzaţională despre greşeala regimului castrist de pînă acum de se concentra pe învăţarea limbii ruse în detrimentul limbii engleze:

„Am comis şi alte greşeli. Nu le-am rezumat pe toate. Nu toată lumea are posibilitatea să înveţe ruseşte . Eu nu am făcut-o. (rîsete). Nu am încercat efectiv. Dar am putea spune că studiul limbii ruse s-a generalizat. A fost necesar să studiem rusa şi a fost necesar să abandonăm engleza. Am confundăm merele cu portocalele, cum se spune în mod obişnuit. Ce treabă are asta? Înseamnă să confunzi ideologia cu limbajul. Principalii vorbitori, yankeii, îmi sînt prea puţin simpatici. Adeseori ei nici nu ştiu să o vorbească bine, unii dintre ei.

Putem să găsim puţine lucruri bune în colonialism, dar este un fapt că engleza a devenit o limbă universală, la fel cum spaniola a devenit limba universală a acestui continent, care a fost locuit, în mare parte, de mii de triburi indigene care aveau limbi diferite. Ei ne-au lăsat spaniola, unul dintre puţinele lucruri pozitive ale acestei etape groaznice ale istoriei. Ne-au impus o limbă, dar acum, că o avem, nu o să renunţăm la ea pentru că ne-au lăsat-o spaniolii. Trebuie să o îmbunătăţim şi să ştim să o utilizăm de asemenea.

Să înveţi limba rusă. Nu găsiţi nici o operă literară nouă în rusă. Trebuie aşteptat să se publice una în Rusia în 10-15 ani. Sau o lucrare ştiinţifică. Mai ales, cel mai important, o lucrare ştiinţifică. Aproape toate lucrările ştiinţifice, dacă sînt publicate în Japonia, în Europa, sau în altă parte, sînt imediat traduse în engleză. A devenit o limbă internaţională şi noi, idioţi fiind, am abandonat engleza.

Se impune să corectăm asta. Îmi amintesc că ambasadorul sovietic era aici. E o persoană foarte drăguţă şi un foarte bun prieten de-al nostru. A fost foarte trist, pentru că eu, de pe o platformă precum ce a de azi, am spus că trebuie să studiem limba engleză, că trebuie să rectificăm acest lucru.

L-am întrebat cînd m-am întîlnit cu el zilele trecute într-o comisie: Ei bine, spune-mi, ce faci? Ce limbă studiezi, spaniolă? El a răspuns: Nu, Engleză.

Toţi sovieticii studiau limba engleză. Imperialismul iubeşte asta, dar nu are nimic de-a face cu nimic altceva. Nu cred că vor învăţa cum să devii capitalist în patru zile, indiferent cît de mult engleză ar şti. Toată lumea învăţa engleza, nu spaniola, în timp ce noi, idioţi, învăţam rusa. [Rîsete] Îţi dai seama de puterea influenţei? Şi cum influenţele negative pot avea o influenţă?”

*

Din ziare. Universul din 8 august 1942 reproduce următorul Comunicat:

„Noua reglementare a turneelor teatrale în Transnistria

Primim următorul comunicat: «Guvernămîntul Transnistriei constată că reprezentaţiile teatrale date de anumite trupe din ţară la Tiraspol şi Odessa sînt puţin realizate în privinţa valorii artistice.

Autoritatea politică Românească de aici, fiind încă într-o fază cînd trebue să fie susţinută de reale valori spirituale pe toate planurile vieţii artistice, trupele de teatru care au de gînd să întreprindă pe viitor turnee în Transnistria, au obligaţia să organizeze ansambluri cu actori de reputaţie bine stabilită şi spectacole de înaltă ţinută artistică.

Cererile de turneu se vor adresa direct guvernămîntului şi nu direcţiunilor de teatru, acestea neputînd organiza niciun spectacol, fără aprobarea guvernămîntului».”

Textul dezvăluie o realitate:

În Transnistria veneau să dea spectacole tot felul de tiriplici.

Nu pentru că marile ansambluri făceau grevă antifascistă, ci pentru că turneele erau prilej de învîrteală pentru tot felul de şmecheri.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe crostoiublog.ro